Stellantis bietet Pkw-Vans nur noch mit E-Antrieb an

Die Stellantis-Marken Opel, Citroën und Peugeot bieten die Pkw-Versionen ihrer Transporter-Modelle jetzt nur noch mit reinem Elektroantrieb an. Bei Opel können Kunden die Modelle Combo Life, Vivaro Combi und Zafira Life ab sofort ausschließlich als BEV bestellen. Bei Citroën gilt dies für den Berlingo Pkw und SpaceTourer und bei Peugeot für den Rifter, Traveller und Expert Kombi.

Die bisher ebenfalls erhältlichen Antriebsversionen mit Verbrennungsmotor fallen bei den Pkw-Modellen somit aus dem Programm, wie die drei Stellantis-Marken mitteilen. Bei den Nutzfahrzeug-Versionen, die etwa von Handwerkern oder Lieferdiensten eingesetzt werden, bleibt der Diesel noch im Programm – wie lange noch, ist aber nicht bekannt.

„Zur Elektrifizierung gibt es keine Alternative“, sagt etwa Opel-Chef Uwe Hochgeschurtz. „Opel wird künftig noch stärker durch umweltfreundliche Innovationen punkten. Und was uns den schnellen Wandel noch einmal sehr deutlich vor Augen führt: Ab 2024 gibt es ausnahmslos jedes Opel-Modell auch elektrifiziert – sprich: auch die Nachfolger von Crossland und Insignia.“ Hochgeschurtz bekräftigt zudem das bereits unter seinem Vorgänger Michael Lohscheller festgelegte Ziel, dass Opel ab 2028 in Europa nur noch Batterie-elektrische Autos verkaufen wird.

Bei Peugeot kommt in der Mitteilung sogar Global CEO Linda Jackson zu Wort. „Im Jahr 2021 war jedes sechste von Peugeot in Europa verkaufte Fahrzeug elektrifiziert, im November war es bereits jedes fünfte Fahrzeug von Peugeot“, so die Managerin. „Das zeigt, dass wir bei Peugeot das richtige Angebot für unsere Kundinnen und Kunden haben und dass die Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen konstant stark wächst.“

Bei Citroën heißt es: „Als Pionier im Hochdachkombi- und Van-Segment stellt Citroën sein Angebot auf eine zukunftsweisende Antriebsart um, die es den Kunden ermöglicht, sich weiterhin ohne Beschränkungen und mit niedrigen Betriebskosten fortzubewegen und gleichzeitig von der Geräumigkeit und Praktikabilität dieser beiden Modelle zu profitieren.“

Alle der genannten Modelle nutzen bekanntlich die EMP2-Basis, die noch zu PSA-Zeiten entwickelt wurde. Der 100 kW starke E-Motor wird von Vitesco Technologies zugeliefert. In den Hochdach-Kombis – hier ist unser Fahrbericht zu den Opel-Ablegern – wird der E-Motor ausschließlich mit einer 50 kWh großen Batterie kombiniert, bei den Kleinbussen – hier ist unser Fahrbericht zum Opel Zafira-e Life – sind für die Varianten mit längerem Radstand optional auch 75 kWh erhältlich.

Für die Nutzfahrzeug-Versionen der Kleinbusse bietet Stellantis inzwischen auch einen elektrischen Antrieb mit Brennstoffzelle an. Dieser Antrieb wird in den Mitteilungen zu den Pkw-Modellen nicht erwähnt, es gab bisher auch keine Aussagen, wonach der FCEV-Antrieb auch in den Pkw-Modellen für Privatkunden angeboten werden soll.

Die Umstellung auf reine E-Antriebe ist bisher nur für Opel, Peugeot und Citroën bestätigt. Der Kleinbus wird aber auch als Toyota Proace Verso Electric und bald auch als Fiat Ulysse angeboten. Ob auch hier die Umstellung auf einen reinen E-Antrieb vollzogen wird, ist noch nicht bekannt.

stellantis.com (Opel), stellantis.com (Citroën), stellantis.com (Peugeot)