Fraunhofer macht FFB Münster zu selbstständiger Einrichtung

Änderung im Organigramm: Die Fraunhofer Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) ist seit Januar 2022 eine selbstständige Einrichtung unter dem Dach der Fraunhofer-Gesellschaft. Die Leitung der nun autonomen Fraunhofer-Einrichtung übernimmt kommissarisch Professor Jens Tübke.

Bislang wurde die Fraunhofer FFB im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts FoFeBat in Münster als Institutsteil des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT aufgebaut. Doch knapp zwei Jahre nach Projektbeginn erfülle die Fraunhofer Forschungsfertigung Batteriezelle FFB nun alle Voraussetzungen für eine eigenständige Fraunhofer-Einrichtung, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft. Die Fraunhofer Forschungsfertigung Batteriezelle FFB wird folglich zur Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB, kurz Fraunhofer FFB. „Der Status der selbstständigen Fraunhofer-Einrichtung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer späteren Überführung in ein Fraunhofer-Institut“, heißt es in der Pressenotiz weiter.

Ziel der Fraunhofer FFB ist es, den Innovations- und Kommerzialisierungsprozess von Produktionstechnologien für Zellformate zu beschleunigen. Ihre Forschungsaktivitäten hatte sie im August 2021 in Münster aufgenommen. Insgesamt wird der Aufbau der FFB durch das Land mit bis zu 180 Millionen Euro gefördert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung stellt – beginnend mit dem 01.10.2019 bis zum Jahr 2026 – insgesamt bis zu 500 Millionen Euro zur Verfügung.

Kurzer Rückblick: Die „Forschungsfertigung Batteriezelle“ wurde nach einem Bewerbungsverfahren im Jahr 2019 an ein Konsortium um das Fraunhofer IPT vergeben. Mit weiteren Fraunhofer-Instituten, dem PEM der RWTH Aachen und dem MEET Batterieforschungszentrum (Münster Electrochemical Energy Technology der Universität Münster) sollte die FFB am Standort Münster aufgebaut werden. Wegen der Verzögerungen bis zum Beginn der Forschungen und dem zunehmenden Einfluss der Fraunhofer-Gesellschaft wurde im Februar 2021 zwischenzeitlich Kritik an der FFB laut.

„Die Überführung der Fraunhofer Forschungsfertigung Batteriezelle in eine selbständige Fraunhofer-Einrichtung ist ein konsequenter Schritt und unterstreicht die Bedeutung der Forschungsfertigung Batteriezelle für die Zukunftsfähigkeit und Souveränität des High-Tech-Standorts Deutschland“, äußert Professor Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, zur jetzigen Neustrukturierung. Binnen knapp zwei Jahren seien in Münster ein fester Mitarbeitendenstamm und eine handlungs- und entscheidungsfähige Aufbau- und Ablauforganisation realisiert worden.

Laut dem kommissarischen Leiter Jens Tübke ermöglicht die Selbstständigkeit der Fraunhofer FFB, noch flexibler auf Forschungsanfragen zu reagieren und eigene Projekte umzusetzen. Auch für die Mitarbeitenden, die sich stark mit dem Projekt identifizierten, sei die Eigenständigkeit ein sehr wichtiges Signal. Konkret sollen neben der Projektförderung künftig weitere Projekte der Vorlaufforschung und auch Industrieprojekte akquiriert werden. Ziel sei, vor allem durch Industrieprojekte die Industriebedarfe noch genauer kennenzulernen, das Leistungsportfolio der Fraunhofer FFB anzupassen und so als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Industrie zu agieren.

