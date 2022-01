München ordert 14 Ebusco-Gelenkbusse

Der niederländische Elektrobus-Hersteller Ebusco hat von den Stadtwerken München einen Folgeauftrag erhalten. Er umfasst 18-Meter-Busse des Typs Ebusco 2.2. Die Auslieferung ist für die erste Hälfte des Jahres 2023 geplant.

„Nachdem die 12-Meter-Busse von Ebusco die Erwartung an die Reichweite erfüllt haben, freuen wir uns, den großen Bruder in München auf die Straße zu bringen“, sagt Veit Bodenschatz, Geschäftsführer und Leiter Busbetrieb der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zu der neuen Order.

In München sind bereits die erwähnten zwölf Ebusco 2.2 als Solobus in der 12-Meter-Ausführung im Einsatz sowie zwei Ebusco 3.0, die wie berichtet kürzlich an die Stadtwerke übergeben wurden.

Die E-Busse des niederländischen Unternehmens sind vor allem in den Niederlanden und Skandinavien unterwegs, aber auch in einigen Städten in Deutschland sind sie im Einsatz bzw. geplant. Einen Auftrag von einem neuen Kunden in Deutschland erhielt Ebusco erst im Dezember des vergangenen Jahres. Die Infra Fürth Verkehr GmbH hatte drei 18 Meter lange Gelenkbusse von Typ Ebusco 2.2 bestellt.

Kurz zuvor wurden zwölf Fahrzeuge vom Typ 2.2 in Frankfurt ausgeliefert, zudem hat Ebusco einen Auftrag über 90 Exemplare von der BVG erhalten. Die Auslieferung an die Hauptstadt ist für dieses Jahr geplant. Der Vertrag beinhaltet eine Option auf die Bestellung von weiteren 60 Ebusco 2.2. bis ein Jahr nach Auslieferung des ersten Busses.

