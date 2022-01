Proterra liefert Batteriesysteme an Vicinity Motor

Elektrische Linienbusse und Arbeitsfahrzeuge des kanadischen Nfz-Bauers Vicinity Motor werden künftig mit Batterietechnologie von Proterra betrieben. Die beiden Unternehmen haben eine mehrjährige Liefervereinbarung abgeschlossen.

Im Konkreten werden laut Proterra die Batteriesysteme des Unternehmens den 28-Fuß-Elektrotransitbus Vicinity Lightning sowie eine Nutzfahrzeug-Plattform von Vicinity („Strip-Chassis-Plattform“) mit Strom versorgen. „Proterra hat sich vertraglich verpflichtet, Vicinity mit Batteriesystemen zu beliefern, um mindestens 600 kommerzielle Elektrofahrzeuge von Vicinity bis 2024 zu betreiben“, heißt es in einer Mitteilung von Proterra.

Die Technologie von Proterra könnte zudem in der nächsten Generation des elektrischen Schwerlastbusses von Vicinity sowie im VMC 1200 (Klasse 3) und im VMC 1500 (Klasse 5) zum Einsatz kommen. Details zu diesem Punkt nennt Proterra allerdings nicht.

Verbaut werden die Batterien von Proterra in der Vicinity-Produktionsstätte in Ferndale, im US-Bundestaat Washington. Das von Proterra betriebene Vicinity-Lightning-Fahrzeug wird den Angaben nach voraussichtlich im dritten Quartal 2022 in Produktion gehen.

Eine strategische Liefervereinbarung hat Vicinity Motor wie berichtet vor einigen Monaten auch mit Batteriehersteller Electrovaya geschlossen. Electrovaya soll demnach Lithium-Ionen-Batterien für die „Lightning“-Elektrobusse und den Klasse-3-Lkw VMC 1200 liefern. Angaben zu den vereinbarten Liefermengen und den finanziellen Umfängen der strategischen Partnerschaft machte Vicinity Motor damals allerdings nicht.

Vicinity Motor hat seinen Sitz in Aldergrove nahe Vancouver in British Columbia. Seinen Namen trägt das Unternehmen erst seit Frühjahr des vergangenen Jahres. Zuvor war der kanadische Hersteller unter dem Namen Grande West Transportation Group aktiv.

Proterra gab im Dezember bekannt, eine weitere Produktionsstätte für Batteriesysteme zum Einsatz in Elektrofahrzeugen zu bauen. Das neue Werk entsteht in Greer im US-Bundesstaat South Carolina in der Nähe von Proterras Produktionsstätte für Elektrobusse in Greenville und soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 in Betrieb gehen.

