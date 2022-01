Kalifornien fördert Lkw-Schnelllader

Das Electric Power Research Institute (EPRI) und Calstart haben von der California Energy Commission (CEC) 13 Millionen US-Dollar erhalten, um Hochleistungs-Ladeinfrastruktur für mittelschwere und schwere E-Lkw im US-Bundesstaat auf den Weg zu bringen.



Die erste Phase des Projekts Research Hub for Electric Technologies in Truck Applications (RHETTA) beginnt diesen Monat mit dem Ziel, Hochleistungs-Ladegeräte für E-Lkw in der Nähe der beiden Häfen Südkaliforniens in Los Angeles und Long Beach zu entwickeln, zu testen und zu implementieren. Zunächst sollen an jedem der beiden Pilot-Standort zwei Ladegeräte installiert werden, an denen die Lkw in rund zehn Minuten Strom für bis zu 100 Meilen (rund 160 Kilometer) laden können.

Längerfristig soll auch ein Plan für ein Kalifornien-weites Netz von Ladekorridoren entwickelt werden. Der Bedarf rund um Los Angeles und Long Beach wird aber groß bleiben, wie auch andere Projekte zeigen: Im September haben sich der Logistiker NFI und die VW-Tochter Electrify America verbündet, um für die 60 E-Lkw von NFI bis Ende 2023 34 HPC-Lader im Großraum Los Angeles aufzubauen.

„Die Elektrifizierung des Transports ist von zentraler Bedeutung für die Umstellung auf saubere Energie, und dieses Projekt hat einen enormen Wert für die Einführung von elektrischen, emissionsfreien Lastwagen entlang eines der am stärksten befahrenen Korridore in Südkalifornien“, sagte EPRI-Präsident und CEO Arshad Mansoor. „Bewiesenermaßen erfolgreiches Hochleistungsladen könnte im ganzen Land repliziert werden, wodurch die saubere Energiewirtschaft beschleunigt wird.“

epri.com