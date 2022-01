VLP flottet 15 Mercedes eCitaro ein

Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP) will ab dem 1. Februar 2022 ihre ersten Elektrobusse im Linienbetrieb einsetzen. Es handelt sich um 15 eCitaro von Mercedes-Benz mit Feststoffbatterien, die bereits seit einigen Monaten im Probebetrieb sind.

Das geht aus einer Mitteilung der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hervor, die die Netzanschlüsse für die Ladeinfrastruktur der VLP-Betriebshöfe und die erforderlichen Transformatoren fördert.

„Wir setzen für Mecklenburg-Vorpommern auf eine klimafreundliche Mobilität“, sagt Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer. „Der Landkreis Ludwigslust-Parchim geht dabei mit seiner Verkehrsgesellschaft mit großen Schritten voran. Mit der Elektrifizierung der Busflotte werden schrittweise alle zwölf Betriebsstandorte mit der notwendigen Ladeinfrastruktur ausgebaut.“

Der VLP-Betriebsstandort Parchim wurde in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Parchim mit einem 1.600-kVA-Transformator (kVA = Kilovoltampere) ausgestattet. Weitere Standorte sollen folgen, zudem soll in das Betriebshofmanagement investiert werden, so das Land.

In Parchim sind auch die 15 Mercedes eCitaro stationiert, die bereits im September 2021 ausgeliefert wurden. Seitdem wurden die rund 60 Fahrerinnen und Fahrer sowie die Mitarbeiter in der Werkstatt auf den neuen Fahrzeugen geschult. „So kann der Linienverkehr mit den Elektrobussen sicher starten“, sagt Meyer.

Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim hatte wie berichtet 2019 vom Bundesumweltministerium einen Förderbescheid in Höhe von 17 Millionen Euro zur Beschaffung von insgesamt 45 Elektrobussen erhalten.

