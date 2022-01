Mercedes baut offenbar Entwicklungsabteilung um

Bei Mercedes ist derzeit nicht nur die Entwicklungsabteilung im Umbruch: Zum 1. Februar wird im Handelsregister der Name Daimler AG offiziell in Mercedes-Benz Group AG geändert. Im Dezember hatte der Konzern die Abspaltung der Daimler Truck AG vollzogen . Mit der Umbenennung will die restliche Daimler AG ihren Fokus auf die Pkw und Vans der Marke Mercedes-Benz ausdrücken. Daimler Truck hat auch andere Marken wie Fuso und Freightliner im Portfolio. Für den Konzern ist es die vierte Umbenennung innerhalb von 25 Jahren – von der alten Bezeichnung Daimler-Benz AG über DaimlerChrysler und Daimler AG zur Mercedes-Benz Group AG. automobilwoche.de , manager-magazin.de (Umbenennung)

Im Zuge zum Wandel in Richtung Elektromobilität hat Mercedes-Benz laut einem Medienbericht seine Entwicklungsabteilung umstrukturiert und einige wichtige Posten neu besetzt. In der neuen Struktur soll die bisherige Rolle der Baureihenleiter wegfallen.

