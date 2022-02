Electreon soll erste induktive Teststrecke in den USA bauen

Die auf die induktive Ladung von E-Fahrzeugen spezialisierte israelische Firma Electreon hat ihr erstes Projekt in den USA angekündigt. Dieses sieht einen bis zu einer Meile langen Straßenabschnitt in Detroit vor, auf dem Elektrofahrzeuge dynamisch und stationär kabellos geladen werden. Der Betrieb soll 2023 beginnen.

Electreon erhielt den Zuschlag für den Bau eines Electric Road System (ERS) in Detroit als Teil eines Pilotprogramms für induktives Laden von Fahrzeugen, das im September des vergangenen Jahres von Gouverneurin Gretchen Whitmer vorgestellt wurde. Electreon wird in diesem Rahmen mit dem Michigan Department of Transportation (MDOT), dem Michigan Office of Future Mobility and Electrification (OFME) und der Michigan Economic Development Corp. (MEDC) zusammenarbeiten.

Das israelische Unternehmen wird dabei unter anderem Konzeption und Bewertung sowie die Erprobung und Umsetzung des Pilotprogramms leiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Projekt ist derzeit für einen Straßenabschnitt von bis zu einer Meile Länge in Detroit geplant und wird dynamische und stationäre kabellose Ladestationen für verschiedene Elektrofahrzeug-Typen umfassen. Auch autonome Fahrzeuge sollen einbezogen werden.

Der US-Markt ist für Electreon Neuland. Anfang des Monats eröffnete das Unternehmen den Angaben zufolge eine Niederlassung in Los Angeles und stellte Corey Johnson, ehemaliger Sprecher des New Yorker Stadtrats, als strategischen Berater für die Region New York ein. „Wir freuen uns über den Eintritt in den US-Markt und die Zusammenarbeit mit Branchenführern, um das Mobilitäts-Ökosystem des Landes weiter zu verbessern“, sagt Stefan Tongur, Vice President of Business Development bei Electreon in den USA.

Electreon bringt reichlich praktische Erfahrung in das US-Projekt mit. Im Oktober 2021 hat die Firma in Israel einen Fünf-Jahres-Vertrag mit dem Busunternehmen Dan Bus Company unterzeichnet. Der Kontrakt sieht eine Erweiterung des drahtlosen Ladenetzwerks für öffentliche Elektrobuslinien in Tel Aviv und der weiteren Umgebung vor.

In Italien hat Electreon den Bau einer induktiven Teststrecke im Rahmen des Projekts „Arena of the Future“ kürzlich erst abgeschlossen. Auf der Teststrecke in Brescia, die in Kooperation mit Stellantis, Iveco, dem italienischen Straßenbetreiber A35 Brebemi-Aleatica und weiteren Partnern entstanden ist, soll in der Demonstrationsphase ein Iveco-Bus und ein Fiat 500 während der Fahrt geladen werden. Dafür wurden in die Fahrbahn der 1.050 Meter langen Strecke Ladespulen von Electreon eingelassen, die mit insgesamt 1 MW elektrischer Leistung versorgt werden. Auch in Schweden ist das israelische Unternehmen aktiv.

businesswire.com