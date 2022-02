Volvo und Polestar eröffnen „Powerstop“-Station an der A8

„Im Rahmen unseres ersten Powerstops können alle Besucher ihren Halt nutzen, sich über die E-Mobilität zu informieren, sowie unsere Fahrzeuge zu testen. Und natürlich ist das Laden für alle Fahrer kostenlos“, so Alexander Lutz, Geschäftsführer von Polestar Deutschland. Herrik van der Gaag, Geschäftsführer der Volvo Car Germany GmbH, ergänzt: „An dem vielfrequentierten Standort am Irschenberg erreichen wir täglich viele E-Autofahrer und solche, die es noch werden wollen. In entspannter, zwangloser Atmosphäre können sie kostenlos laden und sich über die vollelektrischen Modelle von Volvo und Polestar informieren.“

Zudem sind auch Probefahrten möglich. Polestar hat den Polestar 2 in allen drei Motorisierungen vor Ort, also mit kleiner und großer Batterie sowie einem und zwei Motoren (den Dual Motor gibt es nur mit der großen Batterie. Volvo stellt einen elektrischen XC40 für Testfahrten bereit sowie zwei C40, das erste ausschließlich als Elektroauto erhältliche Modell von Volvo.

Polestar und Volvo eröffnen gemeinsam einen sogenannten „Powerstop“ in Deutschland. Um die Ladedauer an den vier HPC-Stationen zu überbrücken, können etwa Testfahrten mit den E-Autos der beiden schwedischen Marken durchgeführt werden.

