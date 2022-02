eMobility update: Jaguar entwickelt E-Plattform, Verkor baut Batteriefabrik, GM nennt E-Absatzziel

Powergo, eine Tochter des niederländischen Solarunternehmens Powerfield, will ein europaweites Ladenetz aufbauen . Dafür arbeitet Powergo mit der dänischen Ladeplattform Spirii zusammen. Geplant sind 15.000 Ladepunkte, davon sollen 8.000 High Power Charger mit mehr als 150 Kilowatt Leistung sein. Powergo wird die Ladesäulen aufbauen und betreiben, Partner Spirii übernimmt die Zahlungsdienste und die Einbindung in Roaming-Netze.

General Motors hat sich das Ziel gesetzt, bis Ende 2023 400.000 Elektrofahrzeuge in Nordamerika auszuliefern . Zudem sollen die Produktionskapazitäten für Elektroautos stärker als bisher geplant ausgeweitet werden. Vor einigen Tagen hatte der Konzern bereits angekündigt, ein weiteres Fahrzeugwerk in Michigan umzurüsten und auch eine dritte Batteriefabrik in den USA zu bauen.

Das Batterieunternehmen Verkor wird seine erste Batteriefabrik in Nordfrankreich bauen, konkret in der Hafenstadt Dünkrichen. Der Bau der Fabrik soll laut Verkor 2023 beginnen. Zum Anlauf der Produktion im Jahr 2025 ist eine Kapazität von 16 GWh geplant. Kurz nach der Inbetriebnahme gehen die Bauarbeiten weiter: Bis 2030 soll die Anlage auf 50 GWh ausgebaut werden. Erster und größter Abnehmer der Batteriezellen wird Renault.

Hallo zu einem weiteren „eMobility Update“! Das sind heute unsere Themen: Jaguar entwickelt E-Plattform ++ Verkor baut Batteriefabrik in Dünkirchen ++ GM nennt E-Absatzziel ++ Batterie-Recycling in England ++ Powergo plant europaweites Ladenetz ++

– ANZEIGE –

Kontaktloses und eichrechtskonformes Bezahlen an Ladesäulen ab 2023 Pflicht – heute schon von Wirelane umgesetzt: Wirelane bietet seit 2021 die Möglichkeit, den Ladevorgang mit NFC-fähigen Kredit- oder Debitkarten bzw. girocards sowie Smartphone-Wallets wie Google- oder Apple-Pay zu bezahlen, so wie es die Bundesregierung in der Novelle der Ladesäulenverordnung ab 2023 vorsieht und Kunden und Kundinnen an der Ladesäule bereits heute fordern.

Mehr erfahren >>