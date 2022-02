Auch Toyota erhält Millionen-Förderung für Mirai-Leasing

Toyotas Mobilitätsmarke Kinto hat in Deutschland vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) eine Förderung im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP II) in Höhe von bis zu 12 Millionen Euro erhalten. Damit sollen vergünstigte Leasing-Angebote für den Mirai möglich werden.

Um die Marktaktivierung von Brennstoffzellenfahrzeugen zu beschleunigen, werden damit Leasingangebote der Kinto Deutschland GmbH für den Toyota Mirai der zweiten Generation gefördert, wie die bundeseigene NOW GmbH mitteilt. Die Anzahl der geförderten Fahrzeuge sowie die Leasingrate werden in der Mitteilung nicht genannt.

Kürzlich hatte bereits die von Hyundai kontrollierte Allane Mobility Group eine Förderzusage über bis zu 11,4 Millionen Euro im Rahmen des NIP II für die Vermarktung von bis zu 800 neuen Hyundai Nexo an Leasingkunden erhalten. Dank der Förderung von 14.299 Euro je Fahrzeug kann der Nexo so zu Raten ab 718.50 Euro angeboten werden.

Während bei dem Hyundai-Deal erst später bekannt wurde, dass die Allane Mobility Group eine 92-prozentige Tochter der Hyundai Capital Bank Europe ist, ist bei Kinto von Anfang an klar, dass sie zu Toyota gehört. Unter der Marke bündelt Toyota in Europa verschiedene Mobilitätsprodukte und -services. So möchte der japanische Konzern seinen Wandel hin zu einem Mobilitätsdienstleister weiter vorantreiben.

„Mit der Wasserstofftechnologie leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung – auf der Straße genauso wie in vielen anderen Lebensbereichen“, sagt André Schmidt, Präsident der Toyota Deutschland GmbH. „Der Mirai ist ein eindrucksvolles Beispiel für unseren Multi-Technologie Ansatz. Wir bieten unterschiedliche Modelle und Antriebe für die unterschiedlichen Bedürfnisse an – vom effizienten Verbrenner über Hybrid- und Plug-in-Hybridmodelle bis zum Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeug.“

NOW-Geschäftsführer Kurt-Christoph von Knobelsdorff äußert sich in der aktuellen Mitteilung nahezu wortgleich wie bei dem Allane-Hyundai-Deal: „Kintos Entscheidung zeigt: die Brennstoffzelle hat Zukunft auch in der mobilen Anwendung. Mit der Förderung setzt das Bundesverkehrsministerium seine gezielte Unterstützung nachhaltiger Antriebstechnologien fort, die allesamt benötigt werden, um Mobilität klimaneutral zu ermöglichen.“

Toyota hat die zweite Generation der Brennstoffzellen-Limousine Mirai im Februar 2021 auf den europäischen Markt gebracht. Das fünfsitzige Modell kommt auf eine Normreichweite von bis zu 650 Kilometern und wird von einem 130 kW starken Elektromotor angetrieben. In Deutschland starten die Preise vor Förderung bei 63.900 Euro.

