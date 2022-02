Houston und Denver bestellen Elektrobusse

Zwei neue Großaufträge für Elektrobusse sind in den USA in den vergangenen Tagen publik gemacht worden. Der zur Volvo Group gehörende Hersteller Nova Bus hat seinen bisher größten Elektrobus-Auftrag aus Houston in Texas erhalten. New Flyer of America, Teil der NFI Gruppe, soll 17 Fahrzeuge nach Denver in Colorado liefern.

Die Bestellung an Nova Bus hat die Verkehrsbehörde Metropolitan Transit Authority of Harris County (Metro) mit Sitz in Houston in Auftrag gegeben. Der Vorstand genehmigte den sofortigen Kauf von 20 Elektrobussen des Typs LFSe+. Zudem wurde eine Option auf über 20 weitere E-Busse vereinbart.

Mit dem Auftrag kauft Metro den Angaben zufolge erstmals Elektrobusse für seine Gesamtflotte von insgesamt 1.300 Fahrzeugen. Die Fahrzeuge werden in Plattsburgh, im US-Bundesstaat New York, gebaut. Sie sollen im vierten Quartal 2022 in Betrieb genommen werden und zunächst auf Routen von Gemeinden zum Einsatz kommen, die stärker von Kohlenstoffemissionen betroffen sind, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei der NFI-Tochter New Flyer of America orderte die Nahverkehrsbehörde Denver Regional Transportation District Batterie-elektrische Schwerlastbusse des Typs Xcelsior Charge NG. Denver RTD ist für den Großraum Denver zuständig und führt laut einer Mitteilung jährlich fast 33 Millionen Busfahrten auf 124 Routen durch. Der Auftrag werde von lokalen und bundesstaatlichen Geldern unterstützt. Die Flotten der Verkehrsbetriebe in Colorado müssen laut dem Colorado Electric Vehicles Plan bis 2050 zu 100 Prozent auf emissionsfreie Fahrzeuge umgestellt werden, davon mindestens 1.000 bis 2030.

Die Batterie-elektrischen Xcelsior Charge NG-Busse von New Flyer haben eine bis zu 525 kWh große Batterie und eine Reichweite von 250 Meilen (etwa 400 Kilometer) mit einer einzigen Ladung. Das Modell wurde im Jahr 2021 eingeführt. Fahrzeuge von NFI sind den Angaben zufolge in mehr als 80 Städten in fünf Ländern im Einsatz oder bestellt. NFI betreibt auch das Vehicle Innovation Center, ein Innovationslabor, das sich unter anderem der Weiterentwicklung von Bus- und Reisebustechnologie widmet.

„Im Rahmen einer 25-jährigen Partnerschaft hat NFI fast 500 Fahrzeuge an RTD geliefert, darunter 235 New Flyer-Busse und 249 MCI-Reisebusse“, sagt Chris Stoddart, Präsident von North American Bus and Coach. „Heute erweitern wir die nachhaltige Mobilität im Großraum Denver durch die Lieferung von emissionsfreien Bussen für RTD.“

novabus.com, newflyer.com