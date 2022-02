Hubject öffnet Zugang zu Plug&Charge-Protokoll

Hubject hat das Open Plug&Charge-Protokoll (OPCP) eingeführt, um den freien Zugang zu Plug&Charge zu ermöglichen. OPCP ist das erste unabhängige Protokoll zur Standardisierung des Plug&Charge-Ökosystems.

Das OPCP erhöhe die die Kompatibilität zwischen allen Marktteilnehmern und standardisiere die gemeinsamen Nutzungsmöglichkeiten, so Hubject. Damit können die Software-Entwickler und Experten der Marktteilnehmer auf ein einheitliches Protokoll zurückgreifen, um ihre Plug&Charge-Anwendungen zu entwickeln.

Das war bisher nicht der Fall, der Markt für Plug&Charge führe derzeit „zu einer Reihe sehr unterschiedlicher Verfahren verschiedener Hersteller“. „Schließlich wird ein ungehinderter Zugang ohne Lock-in-Effekte ein wesentliches Kriterium für Ladestationsbetreiber und Mobilitätsdienstleister sein, die Ladelösungen anbieten“, schreibt Hubject dazu.

Wie Hubject angibt, ist die Möglichkeit zu einem „Multi-Contract-Handling“ gegeben, Kunden können also mehrere Lade-Verträge hinterlegen, um an den Ladesäulen unterschiedlicher CPO mit den Diensten unterschiedlicher EMP laden zu können – so, wie es heute mit den unterschiedlichen Ladekarten oder -Apps gemacht wird. Damit können die Kunden den beim jeweiligen CPO günstigsten Tarif wählen.

– ANZEIGE –









„Als Teil unseres Engagements für Open Source und offene Communities sind wir stolz darauf, unser Open Plug&Charge Protocol zu veröffentlichen, um allen Softwareentwicklern und Marktteilnehmern zu helfen, Plug&Charge als Grundlage für eine großartige Kundenerfahrung zu nutzen, ohne das Risiko eines technischen Lock-in-Effekts einzugehen“, sagte Hubjects CEO Christian Hahn. „Wir fühlen uns geehrt, mit einer immer größer werdenden Gruppe von branchenführenden Partnern zu starten, die seit 2018 auf unsere Plug&Charge-Services vertrauen.“

Im November 2021 hatte Hubject mit dem Open Plug&Charge Testing System eine Testumgebung gestartet, in der Marktteilnehmer ohne jegliche geschäftliche Verpflichtung Plug&Charge-Funktionen testen können. Im Dezember wurde eine wichtige Kooperation zur Plug&Charge-Verbreitung getroffen: Seitdem bietet DCS die entsprechenden Hubject-Dienste seinen Kunden an. Wie genau Plug&Charge funktioniert und welche Bedeutung die Zertifikate in dem System haben, haben wir in diesem Artikel bereits aufgearbeitet.

hubject.com