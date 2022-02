Legt Tesla Grünheide-Erweiterung auf Eis?

Tesla hat angeblich laut einem Medienbericht Pläne zur Erweiterung seines Werks in Grünheide über die zunächst geplante Kapazität von 500.000 Autos pro Jahr vorerst auf Eis gelegt. Stattdessen soll offenbar die eigene Zellfertigung zuerst vorangetrieben werden.

Nach Informationen der „Automobilwoche“ wolle Tesla-Chef Elon Musk „jetzt alle Kraft auf den Anlauf der Autoproduktion und der Zellfertigung legen“, heiße es in Unternehmenskreisen. Wenn der Ausbau der aktuellen Gigafactory abgeschlossen ist, verfügt Grünheide über eine Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr.

Die weiteren Ausbaupläne, die nun angeblich wieder in der Schublade gelandet sind, sahen laut dem Bericht eine „Spiegelung“ des aktuellen Werks vor – also den Bau einer identischen, aber spiegelverkehrt aufgebauten Anlage neben der bestehenden Fertigung. Ein solches Vorgehen ist nicht unüblich, da so einige Bereiche von beiden Fertigungshallen gemeinsam genutzt werden können.

Das sei aber auf unbestimmte Zeit verschoben worden, so das Portal. Stattdessen solle laut den aktuellen Plänen nur das Presswerk erweitert werden. Nähere Angaben zur Zellfertigung, die Musk nun angeblich priorisieren will, macht die „Automobilwoche“ aber nicht.

Unabhängig von den angeblichen Ausbauplänen ist Tesla derzeit noch mit der Fertigung der 2.000 Vorserienfahrzeuge aus einer Vorab-Genehmigung beschäftigt. Ein neues Drohnenvideo zeigt Hunderte Model Y auf dem Gelände in Grünheide – offenbar Testfahrzeuge. Die Fertigung scheint nun schneller zu gehen. Derzeit fokussiert sich Tesla ganz offensichtlich auf die Fertigung schwarzer Model Y, es sind nur sehr wenige weiß lackierte Fahrzeuge zu sehen. Aus Grünheide sollen zunächst nur weiße und schwarze Model Y Performance ausgeliefert werden, die anderen Farben sollen ab Mai folgen.

Da Tesla immer noch keine Umweltgenehmigung hat, dürfen diese Fahrzeuge nicht verkauft werden. Das ist bei Vorserienfahrzeugen, die im Rahmen einer Vorab-Genehmigung gebaut werden, so üblich. Wann genau die endgültige Genehmigung erteilt wird, ist wie berichtet offen.

Neuigkeiten gibt es auch zur Giga Texas in Austin: Per Tweet hat Elon Musk verkündet, dass am 7. April das Gigafactory-Fest in Texas stattfinden soll.

automobilwoche.de (Grünheide), teslarati.com (Drohnen-Video), twitter.com, teslamag.de (beide Texas)