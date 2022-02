Mercedes ruft EQC in China zurück

In China hat Beijing Benz, das Joint Venture von BAIC Motor und Mercedes-Benz, einen Rückruf für das Elektromodell EQC angekündigt, nachdem sich Dutzende Besitzer über Motorprobleme beschwert haben. Konkret werden in China mit Wirkung zum 15. August 2022 rund 10.000 EQC aus dem Produktionszeitraum 30. November 2018 bis 15. Dezember 2021 zurückgerufen, da das Kühlsystem im Elektroantriebsmodul unzureichend abgedichtet sein könnte, was zu Kühlmittellecks führen kann.

cnevpost.com