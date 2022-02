EU-Kommission fördert EBA Academy

Die Europäische Kommission hat dem Energieinvestor EIT InnoEnergy eine Förderung über 10 Millionen Euro für die European Battery Alliance (EBA) Academy gewährt. Die EBA-Akademie wurde 2021 ins Leben gerufen und bildet Fachkräfte über die gesamte Wertschöpfungskette der europäischen Batterieindustrie hinweg aus.

Ins Leben gerufen wurde die EBA-Akademie im vergangenen Jahr von Frankreich und EIT InnoEnergy mit dem Ziel, bis 2025 rund 150.000 Menschen für die Batterieindustrie zu schulen. Frankreich, Spanien und Ungarn haben bereits ihre Absicht bekundet, die Schulungsprogramme der EBA-Akademie einzuführen.

„Um den Anforderungen der schnell wachsenden europäischen Batterie-Wertschöpfungskette gerecht zu werden, ist dieser zweckdienliche, von der Industrie geführte Ansatz im Bildungs- und Schulungssektor seit dem Volumen erforderlich“, sagt Diego Pavia, CEO von EIT InnoEnergy. „800.000 Arbeitnehmer müssen bis 2025 weiter- und umqualifiziert werden. Ein solch massives Unterfangen erfordert diesen verstärkten Ansatz.“

Seitens der EU-Kommission nahm Kommissions-Vizepräsident Maroš Šefčovič an der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Ausweitung der EBA Academy teil. Šefčovič ist für die European Battery Alliance zuständig und hat auch die IPCEI-Förderungen stark vorangetrieben. „2017 war die EU-Batterieindustrie kaum auf der Landkarte. Heute ist Europa ein globaler Batterie-Hotspot, mit 20 Gigafactories, die in unseren Mitgliedstaaten entstehen“, so der Politiker. „Bis 2030 sollten wir jedes Jahr genügend Batterien herstellen, um etwa 11 Millionen Elektroautos anzutreiben, und mit voller Kraft in Richtung strategische Autonomie in diesem entscheidenden Sektor voranschreiten.“

