Carsharing-Anbieter Miles nimmt Tesla Model 3 in Flotte auf

Der Carsharing-Anbieter Miles stellt ab sofort in Berlin, Potsdam, Hamburg und München das Tesla Model 3 zur Anmietung zur Verfügung. Miles ist damit der nach eigenen Angaben erste und einzige Carsharing-Anbieter in Deutschland mit Elektroautos von Tesla in der Flotte.

„Für uns ist es selbstverständlich, Tesla, als Vorreiter der globalen Elektrifizierung von Fahrzeugen, in den Miles-Fuhrpark zu integrieren“, erläutert Oliver Mackprang, CEO des Unternehmens.

Für die Anmietung eines Tesla-Fahrzeuges stellt das Unternehmen jedoch Voraussetzungen auf. Damit will Miles verhindern, dass „wir keine Probefahrt verkaufen“. Ein Fahrzeug stehe nur dann zur Verfügung, wenn es benötigt wird.

So dürfen die Tesla erst ab einem Alter von 23 Jahren gemietet werden und das auch nur, wenn zuvor mindestens 20 Miles-Fahrten unternommen wurden, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Bei Miles-Pass-Silber-Nutzern verringert sich die Zahl auf zehn zuvor getätigten Miles-Fahrten. Platin-Pass-Inhaber dürfen direkt Tesla-Fahrzeuge anmieten. Personen, die ihren Führerschein weniger als ein Jahr besitzen, können die Tesla-Fahrzeuge derzeit nicht buchen.

Ein Tesla-Fahrzeug kann zudem nur über die Miles-App – in der Filterübersicht sind sie im Premium-Bereich zu finden. Der Preis liegt bei 1,19 pro gefahrenen Kilometer und einer einmaligen Freischalt-Gebühr von 2 Euro. Geladen können die E-Autos an allen Ladestationen, die in der Miles-App angezeigt werden. Eine Integration des Superchargers ist geplant.

Quelle: Info per E-Mail