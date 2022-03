Honda komplettiert elektrifiziertes Modellaufgebot

Honda hat mit dem Civic e:HEV sein nächstes elektrifiziertes Modell für Europa vorgestellt. Da das Kompaktmodell in elfter Generation noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, halten die Japaner auch ihre Ankündigung ein, bis Ende 2022 das gesamte Modellportfolio auf dem europäischen Markt zu elektrifizieren – ab 2023 mit einem weiteren BEV.

Da es sich bei dem Civic e:HEV – wie die Modellbezeichnung verrät – um ein weiteres Hybridmodell handelt, bleibt der Kleinwagen Honda e das einzige Batterie-elektrische Auto in dem elektrifizierten Portfolio. Die weiteren Modelle, der Jazz, Jazz Crosstar, CR-V und HR-V sind nur noch als Vollhybrid erhältlich.

Auch den Kompaktwagen Civic wird es in der elften Generation nicht mehr als reinen Verbrenner, sondern nur noch als Vollhybrid geben. Dabei setzt auch der Civic e:HEV auf das serielle Hybrid-Layout wie der Jazz e:HEV Der zwei Liter große Benziner dient nur als Energiequelle. Ein erster Elektromotor fungiert als Generator und wandelt die kinetische Energie des Verbrenners in Strom um. Dieser wird dann über eine Lithium-Ionen-Batterie zu dem elektrischen Antriebsmotor geleitet, der bis zu 135 kW leistet. Der Verbrenner, der im Atkinson-Zyklus betrieben wird, treibt die Räder dabei nicht direkt an. Preise nennt Honda noch nicht, die Markteinführung ist für Herbst 2022 geplant.

Über den Hybrid-Civic hinaus will Honda 2023 weitere elektrifizierte Modelle bringen und so „das umfassendste europäische Produktprogramm seit vielen Jahren zu schaffen“. Im kommenden Jahr wird dem Honda e dann auch ein weiteres BEV zur Seite gestellt, das nicht das lange vermutete Sportcoupé auf Basis des E-Kleinwagens sind wird.

Zu den Neuzugängen gehören laut der Mitteilung ein vollelektrischer SUV im B-Segment, der e:Ny1 Prototype, ein Vollhybrid-SUV im C-Segment und der neue CR-V, der erstmals in Europa sowohl mit Vollhybrid- als auch mit Plug-in-Hybrid-Antrieb erhältlich sein wird. Den e:Ny1 bezeichnet Honda als „Mittelpunkt der zukünftigen Modellpalette“.

„Das Erreichen unseres Elektrifizierungsziels ist ein bedeutender Moment für Honda in Europa“, sagt Tom Gardner, Senior Vice President, Honda Motor Europe. „Aber wir werden noch weiter gehen. Wir wollen die Auswahl an batterieelektrischen Fahrzeugen und Hybridmodellen kontinuierlich ausbauen und unser Angebot in den schnell wachsenden B- und C-SUV-Segmenten vergrößern. Diese Pläne sind bereits weit fortgeschritten.“

