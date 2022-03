Iveco und Enel X prüfen eMobility-Kooperation

Iveco und Enel X prüfen eine Zusammenarbeit, um das Elektromobilitätspotenzial für leichte und schwere Nutzfahrzeuge sowie Busse in Europa zu erschließen. Dabei geht es um zwei Projekte: Den Einsatz von elektrischen Ivecos bei Enel X, aber auch Enel-X-Lösungen für das Laden von elektrischen Nutzfahrzeugen.

Neben der möglichen Integration von Batterie-elektrischen Iveco-Nutzfahrzeugen in die Enel-Flotte zielt die Zusammenarbeit auch darauf ab, ein gemeinsames Angebot für BEV-Flotten zu entwickeln, das unter anderem die Ladeinfrastruktur für leichte und schwere Nutzfahrzeuge umfasst.

Derzeit handelt es sich aber noch um ein Memorandum of Understanding (MoU), also eine Absichtserklärung. Konkret sind die Projekte noch nicht, daher hält sich Iveco in der Mitteilung mit Details noch zurück. Es soll aber auch um eine mögliche gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher Dienste wie intelligentes Laden und Vehicle-to-Grid (V2G) gehen.

„Auf dem Weg in Richtung Null CO2-Emissionen ist die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen ein grundlegender Faktor, um die Ziele des gesamten Nutzfahrzeugbereichs zu erreichen“, sagt Luca Sra, President Truck Business Unit bei der Iveco Group. „Wir sind fest entschlossen, diesen Weg einzuschlagen.“ Valerio Vadacchino, Global Head of e-Bus bei Enel X, ergänzt: „Partnerschaften wie diese mit der Iveco Group – einem weltweit führenden Hersteller sauberer Nutzfahrzeuge – sind für uns von zentraler Bedeutung, um die Energiewende im Verkehrssektor zu beschleunigen, der immer noch für einen großen Anteil der Emissionen im innerstädtischen Bereich verantwortlich ist.“

pressebox.de