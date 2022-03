Taiwan plant Quasi-Verbrenner-Ausstieg für 2040

Taiwans Regierung hat das Ziel ausgegeben, dass bis zum Jahr 2040 alle neuen Pkw und Motorroller elektrisch fahren. Der Anteil neuer Elektro-Pkw in Taiwan soll bis 2030 auf 30 Prozent und bis 2035 auf 60 Prozent steigen, der Anteil neuen E-Roller bis 2030 auf 35 Prozent und bis 2035 auf 70 Prozent.

Die Regierung will kein pauschales Verkaufsverbot für Verbrenner erlassen, sondern den Kauf von E-Fahrzeugen subventionieren und in die Ladeinfrastruktur investieren. Die Regierung wird auch darauf drängen, dass alle Busse bis 2030 elektrisch betrieben werden und hierfür Subventionen für Busbetreiber zur Verfügung stellen.

Mit dem Fahrplan, den das National Development Council (NDC), das politische Planungsgremium des Kabinetts, in dieser Woche vorgestellt hat, will das Land bis 2050 zu Netto-Null-Emissionen kommen. Als Teil dieser Bemühungen will die dortige Regierung nach eigenen Angaben „ihre Arbeit verdoppeln“, um die Entwicklung eines umweltfreundlichen Verkehrs zu fördern und gleichzeitig mit fossilen Brennstoffen betriebene Fahrzeuge auslaufen zu lassen.

Laut NDC-Minister Kung Ming-hsin will das Land dabei Technologieoffen bleiben. Ob die Autos und Motorroller ab 2040 dann mit Batterien oder Brennstoffzellen betrieben werden, will die Regierung nicht vorschreiben. Konkrete Angaben zu den Investitionen in die Infrastruktur gibt es aber noch nicht.

Lokale Medien zitieren Angaben des Directorate General of Highways, wonach 6.997 von rund 383.000 neu zugelassenen Pkw im Jahr 2021 Elektrofahrzeuge waren , was einem Anteil von 1,82 Prozent entspricht. Bei den Rollern waren es im vergangenen Jahr bereits 94.000 von 809.000 Neuzulassungen, also rund 11,6 Prozent E-Anteil.

focustaiwan.tw