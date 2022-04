BMDV fördert 472 weitere E-Stadtbusse in Hamburg

Das Bundesverkehrsministerium fördert mit knapp 160 Millionen Euro die Beschaffung von 472 weiteren Elektrobussen samt Ladeinfrastruktur für Hamburg. Dafür sind Förderbescheide an die Hamburger Hochbahn und an die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) übergeben worden. Weitere werden in den nächsten Tagen überreicht.

Bei den Förderbescheiden für die Hamburger Betriebe handelt es sich laut dem Ministerium um die ersten im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von alternativen Antrieben bei Bussen im Personenverkehr an Verkehrsunternehmen, über die wir bereits berichtet haben. Weitere Förderbescheide sollen auf der Fachkonferenz Elektromobilität des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) am 7. und 8. April 2022 in Berlin übergeben werden.

Aber zurück zu den Hamburger Betrieben: Die Hamburger Hochbahn erhält rund 97 Millionen Euro für die Beschaffung von 289 E-Bussen und 486 Ladeinfrastruktureinheiten. Die Hochbahn hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 ihre komplette Busflotte auf alternative Antriebe umzustellen – aktuell sind es rund 1.000 Fahrzeuge.

Das BMDV hat die Hochbahn bereits zuvor mit zwölf Millionen Euro für die Anschaffung von 60 Elektrobussen und 20 Ladeinfrastruktureinheiten sowie mit 6,4 Millionen Euro den Neubau des Betriebshofes Gleisdreieck unterstützt.

Die VHH erhält für das Projekt Elexity2022 nun rund 59 Millionen Euro und damit Unterstützung für 183 E-Busse und 216 Ladeinfrastruktureinheiten. Der Verkehrsbetrieb plant ebenfalls, bis 2030 die gesamten Flotte – rund 670 Fahrzeuge – auf Elektroantriebe umzustellen. Bisher hat die VHH 15 Millionen Euro für die Anschaffung von 64 Batterie-elektrischen Bussen und 1,8 Millionen Euro für die Ertüchtigung des Betriebshofes Bergedorf erhalten.

