Österreich: BayWa bindet Schnelllader von Smatrics EnBW ein

BayWa Mobility Solutions erweitert die Ladekartenakzeptanz in Österreich. Mit der BayWa-Ladekarte können E-Autofahrer in Österreich nun an rund 250 Schnellladepunkten von Smartrics EnBW laden.

Wie BayWa Mobility Solutions (BMS) mitteilt, sei mit der eigenen Ladekarte bereits heute der Zugang zu 95 Prozent der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland möglich, hinzu kommen weitere 200.000 Ladepunkte im europäischen Ausland.

In Österreich sind es dank einer neuen Kooperation von BMS und Smatrics EnBW bald einige Schnelllader mehr. „Ab sofort stehen Inhabern der BayWa Ladekarte rund 250 zusätzliche Schnellladepunkte im Nachbarland Österreich zur Verfügung“, so Christian Krüger, Geschäftsführer der BMS. „Die Kooperation ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden ein kontinuierlich wachsendes Akzeptanznetz auch außerhalb Deutschlands anzubieten.“

Das Netz von Smatrics EnBW besteht derzeit aus 250 DC- und HPC-Ladepunkten. Im laufenden Jahr sollen wie berichtet 150 weitere Ladepunkte gebaut werden. „Wir stellen sicheres und effizientes Laden sicher“, so Smatrics-CEO Hauke Hinrichs. Bei EnBW Smatrics handelt es sich um ein Joint Venture zum HPC-Laden der beiden namensgebenden Unternehmen – seit Ende 2021 ist EnBW aber auch mit 25,1 Prozent an Smatrics selbst beteiligt.

Für die „Tankkarte Ökostrom“ berechnet BayWa eine monatliche Grundgebühr von 4,99 Euro. Das Laden selbst kostet 0,60€/kWh. Dabei wird nicht zwischen AC und DC oder Roaming-Tarifen unterschieden.

