Paris legt fast ein Drittel der E-Bus-Flotte still

In Paris hat der Betreiber RATP vorsorglich den Einsatz von 149 Elektrobussen der Marke Bolloré pausiert. Hintergrund ist, dass am Freitag ein Bus in Brand geraten ist – das zweite Mal innerhalb eines Monats.

RATP hat von Bolloré ein umfassendes Gutachten angefordert, um die Ursachen dieser Vorfälle herauszufinden und einen Aktionsplan vorzuschlagen, wie diese E-Busse wieder sicher in Betrieb genommen werden können. Der ÖPNV-Betreiber betont aber, dass er seit 2016 Elektrobusse ohne größere Zwischenfälle einsetzt. RATP hat rund 500 Elektrobusse von drei verschiedenen Herstellern im Betrieb.

euronews.com, ratp.fr (Mitteilung auf Französisch)