eMobility update: BMW und Mercedes verkaufen Share Now, Mobilitäts-Sofortprogramm, NRW fördert HPC

Willkommen zum „eMobility Update“! Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir für Sie in dieser Sendung: Verkehrsministerium plant Mobilitäts-Sofortprogramm ++ NRW fördert HPC-Ladeparks ++ BMW und Mercedes verkaufen Share Now ++ QuantumScape testet Feststoff-Zellen ++ Kooperation bei Ladeinfrastruktur ++

#1 – Verkehrsministerium: Sofortprogramm Mobilität

Die Bundesregierung will offenbar ein Sofortprogramm auflegen, um doch noch die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen. Das Paket soll eine Reihe von Maßnahmen rund um elektrische Lkw, die nötige Infrastruktur und steuerliche Anreize umfassen. Große Überraschungen gibt es aber nicht. Wie verschiedene Medien unter Berufung auf den Entwurf aus dem Ressort von Verkehrsminister Volker Wissing berichten, gehören zu dem Paket steuerliche Erleichterungen für die Nutzung von elektrischen Pkw und Nutzfahrzeugen.

#2 – NRW: Millionen-Förderung für HPC-Parks

Nordrhein-Westfalen hat einen Förderaufruf für größere Schnellladeparks veröffentlicht und stellt hierfür zehn Millionen Euro zur Verfügung. Ziel des Bundeslandes ist es, die Schnelllader vor allem dort zu errichten, wo Bürgerinnen und Bürger ohnehin ihr Fahrzeug abstellen – etwa auf bestehenden Parkflächen vor Supermärkten, Einkaufszentren, Schwimmbädern oder Fitnessstudios.

#3 – BMW und Mercedes verkaufen Share Now

Es war die Top-Nachricht des gestrigen Tages: BMW und Mercedes-Benz wollen ihr gemeinsames Carsharing-Unternehmen Share Now an Stellantis verkaufen. Eine entsprechende Vereinbarung haben die drei Unternehmen unterzeichnet, aber Stillschweigen über die Details der Transaktion vereinbart. Denn sie steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden, wie die beiden deutschen Autobauer mitteilen. Aus Sicht der Elektromobilität ist der Verkauf deshalb spannend, weil Share Now eine der größten Elektro-Flotten Deutschlands betreibt – mit immerhin 2.900 Elektroautos.

#4 – QuantumScape testet neue Feststoff-Zellen

Der Feststoffbatterie-Spezialist und Volkswagen-Partner QuantumScape meldet Fortschritte bei der Feststoffbatterie: Im aktuellen Quartalsbericht wird die Entwicklung von zehnschichtigen Batteriezellen angekündigt. Diese sollen zu einem ähnlichen Kapazitätserhalt und Zyklenverhalten geführt werden wie die bisherigen ein- und vierschichtigen Zellen.

#5 – VDA und CharIN starten Kooperation

Der Verband der Automobilindustrie VDA und die CCS-Initiative CharIN haben eine Kooperation vereinbart, um den Ausbau der Ladeinfrastruktur zu beschleunigen. Zudem sollen die Qualität des Ladens verbessert und die Schnittstelle zum Verbraucher optimiert werden. Beide Vereine wollen gemeinsame Positionen zur weiteren Entwicklung von Ladetechnologie und Infrastruktur erarbeiten, wie es heißt.

