eMobility update: Verbrenner-Aus rückt näher, BMW iX1 winterfest, Leapmotor C01 vor Start, StoreDot-Demo

Hallo und willkommen zum „eMobility Update“! Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende: Leapmotor zeigt E-Auto mit besonderer Batterie ++ BMW iX1 in der Wintererprobung ++ EU-Umweltausschuss für Verbrenner-Aus ++ StoreDot demonstriert Ladevorgang ++ Und neue HPC-Säule mit Akku ++

#1 – Leapmotor C01 mit besonderer Batterie

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Leapmotor hat die Limousine C01 präsentiert, sein vor kurzem angekündigtes erstes Serienmodell mit einer neuen Batterie-Technologie. Mit der Premiere sind nicht nur die technischen Daten, sondern auch die ersten Preise bekannt geworden. Bei dem Stromer handelt es sich um eine über fünf Meter lange Mittelklasse-Limousine, die mit vier Reichweiten-Optionen angeboten wird. Diese schaffen zwischen 500 und 717 Kilometer nach chinesischem Standard.

#2 – BMW schließt Wintererprobung des iX1 ab

Der vollelektrische BMW iX1 hat seine fahrdynamische Erprobung im Wintertestzentrum der BMW Group am nördlichen Polarkreis abgeschlossen. Damit hat der Serienentwicklungsprozess seine finale Phase erreicht. Die Wintertests im schwedischen Arjeplog fanden parallel zur Erprobung der Verbrenner-Variante und des Plug-in-Hybrids der neuen X1-Generation statt. Bei allen Varianten wurden die Antriebs- und Fahrwerkssysteme erprobt und weiter abgestimmt.

#3 – EU-Umweltausschuss für Verbrenner-Aus

Ein Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor auf EU-Ebene – und damit auch in Deutschland – wird immer wahrscheinlicher. Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat in seiner Sitzung am Mittwoch dafür gestimmt, dass Autohersteller ihre durchschnittlichen Flottenemissionen bis zum Jahr 2025 im Vergleich zu 2021 um 20 Prozent, bis 2030 um 55 Prozent und bis 2035 dann um 100 Prozent senken müssen. Das kommt einem faktischen Verbrenner-Verbot ab dem Jahr 2035 für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge gleich.

#4 – StoreDot demonstriert Ladevorgang

Der israelische Batterie-Entwickler StoreDot hat das Video eines Schnellladevorgangs seiner aktuellen Batteriezellen-Technologie veröffentlicht. Es soll sich dabei um jene Version handeln, die 2024 in Serienfertigung gehen soll. Die Zelle soll Strom für 100 Meilen, also 160 Kilometer, in fünf Minuten nachladen können. Die Demonstration zeigt eine 300 x 100 Millimeter große Pouch-Zelle, die vom Produktionspartner in China hergestellt wurde – wie es auch bei der Serienproduktion ab 2024 der Fall sein soll.

#5 – XCharge zeigt HPC-Säule mit Pufferbatterie

Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf eine neue Ladestation: Der chinesische Ladeinfrastruktur-Hersteller XCharge hat in München seine neueste Produktlinie Net Zero vorgestellt, die auch in Europa auf den Markt kommen soll. Die Schnellladelösung bietet bis zu 210 kW Leistung für das parallele Laden von bis zu zwei Elektroautos und wird mit Batterien von BYD als Pufferspeicher ausgerüstet.

