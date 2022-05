Northvolt liefert erste kommerzielle Batteriezellen aus

Das schwedische Unternehmen Northvolt hat mit der kommerziellen Auslieferung von Batteriezellen an einen Autohersteller begonnen. Die ersten Lieferungen aus der Fabrik Ett im schwedischen Skellefteå sind planmäßig erfolgt. Die Produktion läuft erst seit wenigen Monaten.

In der Northvolt-Fabrik sind derzeit etwa 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg erklärte. Monatlich sollen nun etwa 150 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Northvolt rechnet damit, dass die Anzahl der Mitarbeiter dort langfristig auf rund 4.000 steigen wird, gegenüber einer früheren Schätzung von 3.000.

Northvolt hatte die Fabrik wie berichtet Ende Dezember 2021 mit der Fertigung der ersten Batteriezelle in Betrieb genommen. Das Unternehmen zeigte sich selbstbewusst und benannte den Zeitpunkt als „ein neues Kapitel in der europäischen Industriegeschichte“, da es die erste Batteriezelle sei, „die vollständig in einer Gigafactory von einem einheimischen europäischen Batterieunternehmen entworfen, entwickelt und montiert wurde“. Die Produktion soll im Laufe dieses Jahres weiter gesteigert werden.

Die Schweden haben bislang Verträge mit Automobilherstellern im Wert von mehr als 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Unter den Kunden sind BMW, Volkswagen, Volvo Cars und Polestar.

Für die geplante Batteriezellen-Fabrik in Deutschland erhielt Northvolt kürzlich einen Förderbescheid über 155 Millionen. Vor wenigen Tagen hat zudem Hydrovolt, das Joint Venture von Northvolt mit Norsk Hydro, wie berichtet seine Batterie-Recyclinganlage im norwegischen Fredrikstad in Betrieb genommen.

