Hydrovolt baut Akku-Recyclinganlage in Norwegen

Hydrovolt, das frisch gegründete Joint Venture des schwedischen Batterieherstellers Northvolt und des norwegischen Aluminiumproduzenten Norsk Hydro, hat mit dem Bau einer Batterie-Recyclinganlage im norwegischen Fredrikstad begonnen. Die Aufnahme des Betriebs ist für Ende 2021 vorgesehen.

Zum Start wird die Recycling-Kapazität der Anlage voraussichtlich bei 8.000 Tonnen Batterien pro Jahr liegen, eine Erweiterung ist laut einer begleitenden Pressemitteilung aber möglich. Hydro und Northvolt investieren gemeinsam 120 Millionen Norwegische Kronen (umgerechnet rund 11,7 Millionen Euro) in die Anlage, betreiben werden sie diese aber nicht selbst: Batteriretur, ein neben der künftigen Recycling-Anlage ansässiges norwegisches Unternehmen, liefert künftig die Altbatterien zu und übernimmt auch den Betrieb des Werks. Sind die Batterien zerkleinert und zerlegt, wird das Aluminium aus den gebrauchten Akkus von Hydro recycelt und wiederverwendet, während die „schwarze Masse“, die Lithium, Mangan, Nickel und Kobalt enthält, entweder in der Batterieproduktion von Northvolt wiederverwendet oder an andere Parteien verkauft wird.

Laut den Initiatoren soll die Recycling-Anlage in Fredrikstad eine der technologisch fortschrittlichsten ihrer Art werden. Als Stichworte nennen sie einen Betrieb ausschließlich mit erneuerbaren Energien und einen hohen Automatisierungsgrad. Neben Batterien aus E-Fahrzeugen sei geplant, später auch andere Batterietypen aus ganz Europa zu verarbeiten, etwa aus dem Marinesektor, teilen die Unternehmen mit.

„Norwegen ist schon lange weltweit führend bei der Einführung von Elektroautos. Anfang 2021 werden wir das erste Land der Welt sein, in dem mehr als die Hälfte aller verkauften Neuwagen Elektroautos sind. Daher sollten wir auch beim Recycling der gebrauchten Autobatterien weltweit führend sein, wenn die Elektroautos ihr Lebensende erreichen“, sagt Hydrovolt-CEO Fredrik Andresen.

Hydro und Northvolt haben Hydrovolt im Sommer 2020 mit dem Ziel gegründet, das Recycling von Batteriematerialien und Aluminium auf dem norwegischen Markt für Elektrofahrzeuge zu forcieren. Unterstützt wird das Joint Venture dabei auch staatlich: Die norwegische Regierungsstelle Enova hat Hydrovolt im November 2020 einen Zuschuss von 43,5 Millionen Norwegischen Kronen, umgerechnet gut 4,2 Millionen Euro, zugesichert.

