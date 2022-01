Northvolt nimmt Batteriefabrik Ett in Betrieb

Northvolt hat seine Fabrik Ett im schwedischen Skellefteå mit der Produktion der ersten Batteriezelle in Betrieb genommen. Die erste prismatische Zelle wurde dort laut Northvolt am 28. Dezember gefertigt. 2022 sollen erste Lieferungen an Kunden erfolgen.

Northvolt selbst gibt selbstbewusst an, die Produktion der ersten Zelle markiere „ein neues Kapitel in der europäischen Industriegeschichte“, da es die erste Batteriezelle sei, „die vollständig in einer Gigafactory von einem einheimischen europäischen Batterieunternehmen entworfen, entwickelt und montiert wurde“.

Details zu der Zelle wie Energiegehalt und Zellchemie nennt Northvolt in der Mitteilung nicht. Aus dem veröffentlichten Foto geht lediglich hervor, dass es sich um eine prismatische Zelle handelt.

Das schwedische Unternehmen hatte die Zellfabrik in Skellefteå 2017 angekündigt und ein Jahr später mit dem Bau begonnen. Die bisherigen Zellen des Unternehmens stammen aus dem Northvolt Labs in Västerås, wo neben der Entwicklung eine kleine Pilotfertigung angesiedelt ist. In Nothvolt Ett soll die Industrialisierung erfolgen. In den kommenden Jahren soll die Produktionskapazität auf 60 GWh steigen.

– ANZEIGE –









Mit diesen Zellen will Northvolt seine Kunden beliefern, die bereits Bestellungen im Gegenwert von über 30 Milliarden Dollar (26,4 Milliarden Euro) bei dem Unternehmen getätigt haben. Zu den Kunden zählen BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars, Polestar und Volkswagen. Für den VW-Konzern wird Northvolt in Skellefteå die „Einheitszelle“ für das Premiumsegment fertigen.

„Heute ist ein großartiger Meilenstein für Northvolt, für den das Team sehr hart gearbeitet hat“, sagt Peter Carlsson, CEO und Mitbegründer von Northvolt. „Natürlich ist diese erste Zelle nur der Anfang. Wir freuen uns darauf, dass Northvolt Ett in den kommenden Jahren seine Produktionskapazitäten stark ausbaut, um den europäischen Übergang zu sauberer Energie zu ermöglichen.“

northvolt.com