Wird der E-Kombi von VW den Namen ID.7 Tourer tragen?

Dass Volkswagen einen rein elektrischen Kombi plant, ist kein Geheimnis. Die von VW bisher als Aero A und Aero B angekündigten elektrischen Pendants zur Passat-Baureihe könnten als ID.7 auf den Markt kommen.

Wie die „Auto Motor und Sport“ berichtet, führt das europäische Patentamt unter dem Eintrag mit der Nummer 018703388 vom 17. Mai 2022 den Namen „ID.7 Tourer“. Die Bezeichnungen ID.1 bis ID.9 hatten sich die Wolfsburger schon vor etlichen Monaten schützen lassen.

Volkswagen hatte bereits auf der Los Angeles Auto Show im November 2019 mit dem ID. Space Vizzion eine Studie auf MEB-Basis vorgestellt, die einen Ausblick auf einen rein elektrischen Kombi gab. Zu den technischen Daten hieß es: Der 250 kW starke Elektro-Kombi erhält die nötige Energie von einem Akku mit einem Energiegehalt von 82 kWh (brutto, 77 kWh netto). Dank der aerodynamischen Karosserie sollen bis zu 590 Kilometer im WLTP-Zyklus möglich sein. Damals wurde die Serienversion für Ende 2021 in Aussicht gestellt.

Ein Jahr später kündigte VW an, dass ab 2023 in Emden auch das oben erwähnte Elektro-Modell Aero – eine weitere Bezeichnung für den ID. Space Vizzion – gebaut werden soll. Vergangenes Jahr folgte die Bestätigung, dass ab 2023 zwei weitere MEB-Modelle in Emden vom Band rollen sollen – unter anderem ein Elektro-Kombi. Laut „Auto Motor und Sport“ soll im nächsten Jahr jedoch zuerst die Produktion der E-Limousine und 2024 dann des E-Kombi starten.

Im Zusammenhang mit der Passat-Klasse hatte VW-Chef Herbert Diess zudem im vergangenen Jahr den Modellnamen ID.6 suggeriert. Doch möglicherweise könnten die Wolfsburger umschwenken und den elektrischen Passat-Ableger als ID.7 (Limousine) und ID.7 Tourer (Kombi) auf den Markt bringen, da in China bereits unter den Bezeichnungen ID.6 Crozz und ID.6 X elektrische SUV-Modelle angeboten werden.

Welche Namen die elektrischen Passat-Ableger schlussendlich aber tragen werden, dürfte sicher zweitrangig sein. Entscheidend ist eher, dass Volkswagen die Modellpalette weiter elektrifiziert und die Auswahl steigt.

