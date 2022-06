eMobility Update: DeLorean enthüllt Elektro-Flügeltürer, E-Kanalreinigungsfahrzeug, Allego und ATU

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility Update“! Mit den folgenden News und Highlights der Elektromobilität starten wir in den neuen Monat: Elektrisches Kanalreinigungsfahrzeug ++ Allego baut Schnelllader bei ATU ++ DeLorean enthüllt seinen Elektro-Flügeltürer ++ Touren-Motorrad von Energica ++ Und Citroën baut bald auch E-Bikes ++

#1 – E-Kanalreinigungsfahrzeug von Designwerk

Wir starten heute mit einem Stromer der Kategorie XXL in die Sendung: Der Schweizer Spezialist Designwerk bringt nämlich sein erstes vollelektrisches Kanalreinigungsfahrzeug auf den Markt. Der Designwerk Mid Cab Sewer Cleaner verfügt über eine Batteriekapazität von bis zu 508 Kilowattstunden. Das reicht den Schweizern zufolge für einen kompletten Tageseinsatz von bis zu acht Stunden ohne Zwischenladung.

#2 – Allego: 900 Schnellladepunkte bei ATU

Allego wird in Deutschland an 400 weiteren Standorten von ATU Ladeinfrastruktur errichten. Geplant sind dabei Schnellladestationen für Elektroautos mit einer Ladeleistung von mindestens 150 kW. Der Aufbau der insgesamt rund 900 neuen Ladepunkte soll noch in diesem Jahr beginnen. Zunächst werden dabei die 41 bereits bestehenden Allego-Ladestationen an den Werkstätten von ATU ausgebaut und vollständig auf 150 kW aufgerüstet.

#3 – DeLorean enthüllt Elektro-Flügeltürer

Unser nächste Meldung geht quasi zurück in die Zukunft: Die DeLorean Motor Company hat einen ersten vollständigen Blick auf ihr Batterie-elektisches Modell Alpha5 gewährt und erste technische Eckdaten des Sportcoupés mit Flügeltüren veröffentlicht. So soll das Basis-Performance-Modell mit mindestens 100 Kilowattstunden Akku-Kapazität eine Reichweite von rund 480 Kilometern bieten.

#4 – Energica zeigt elektrisches Touren-Motorrad

Der italienische Elektromotorrad-Hersteller Energica hat sein neues Motorrad Experia präsentiert. Es ist das erste Modell auf einer neuen Plattform namens „Energica Green Tourer“. Das Elektromotorrad soll damit vor allem leichter und besser fahrbar sein. Zu den Innovationen der Energica Experia gehören ein überarbeiteter E-Motor, eine neue Batteriechemie und ein neues Design von Rahmen und Fahrgestell, die alle darauf abzielen, das Gewicht zu reduzieren und das Gleichgewicht zu verbessern.

#5 – Citroën baut bald auch E-Bikes

Und auch zum Schluss bleiben wir auf zwei Rädern: Denn Citroën steigt in den Markt für Mikromobilität ein und wird noch in diesem Jahr unter dem Label Citroën Electric Bikes seine ersten Pedelecs auf den Markt bringen. Den Anfang machen Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zu den ersten Modellen, die ab Juni erhältlich sein werden, zählen City-E-Bikes von Citroën.

