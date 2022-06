SVOLT plant kompletten Batterie-Industriepark in Dazhou

Der Batteriezellen-Hersteller SVOLT plant den Bau eines neuen Industrieparks in der Stadt Dazhou in der chinesischen Provinz Sichuan. Laut einer mit der Stadt unterzeichneten Vereinbarung soll dort fast die komplette Fertigungskette für LFP-Batterien angesiedelt werden.

Die Vereinbarung sieht Gesamtinvestitionen von 17 Milliarden Yuan (umgerechnet 2,41 Milliarden Euro) vor. Mit den Geldern sollen Produktionslinien für LFP-Kathodenmaterial, Vorläuferprodukte, Elektrolyte sowie Einrichtungen für die Zerlegung von Batterien errichtet werden. Und natürlich die Zellfertigung an sich.

Wie das Unternehmen über seinen WeChat-Account bestätigte, soll die geplante Jahreskapazität bei 30 GWh liegen. In der Provinz Sichuan betreibt SVOLT Zellfertigungen in Chengdu und Suining. Letzteres kommt auf 20 GWh, Chengdu soll im Endausbau auf 60 GWh kommen. Laut dem Portal „Gasgoo“ könne sich so einer der größten Zulieferer-Komplexe für New Energy Vehicles im Südwesten Chinas bilden. Ob die Werke in Chengdu und Suining mit Vorprodukten aus Dazhou beliefert werden sollen, ist unklar.

Ein konkreter Zeitplan für den nun angekündigten Industriepark ist noch nicht bekannt. In der Meldung heißt es unter Berufung auf Unternehmensangaben nur, dass der gesamte Park später einen Produktionswert von 63 Milliarden Yuan pro Jahr (8,93 Milliarden Euro) einbringen soll.

