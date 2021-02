SVOLT plant zwei neue China-Werke

Der aus dem chinesischen Autobauer Great Wall hervorgegangene Batteriezellen-Hersteller SVOLT erweitert seine Produktionskapazitäten in China. Geplant sind neue Fabriken in Huzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang sowie in Suining in der Provinz Sichuan, mit Jahreskapazitäten von jeweils 20 GWh.

Für die Batteriezellfabrik in Huzhou hat SVOLT in der vergangenen Woche eine Vereinbarung mit der dortigen Stadtregierung unterzeichnet. Laut chinesischen Medien sieht diese Vereinbarung eine Investition von sieben Milliarden Yuan (nach derzeitigem Wechselkurs rund 895 Millionen Euro) vor, die jährliche Produktionskapazität soll bei den genannten 20 GWh liegen.

SVOLT-Präsident Yang Xinhong bezeichnete die Unterzeichnung der Vereinbarung mit der South Taihu New Area als „wichtigen Schritt für die Kapazitätserweiterung und die Verwirklichung des strategischen Ziels von SVOLT“. Laut Xinhong will SVLOT im Jahr 2025 auf eine Produktionskapazität von 200 GWh kommen.

Hierfür wurde im vergangenen Monat bereits eine Vereinbarung mit der Stadtregierung von Suining in der Provinz Sichuan unterzeichnet. Auch diese sieht ein Werk mit 20 GWh Jahres-Output vor. Weitere Details zu diesen beiden Werken, etwa zum dort produzierten Zelltyp oder dem geplanten Produktionsstart, sind noch nicht bekannt.

– ANZEIGE –









Im November 2020 hatte SVOLT zudem bekannt gegeben, eine Batteriezellfabrik mit einer Kapazität von 24 GWh im Saarland bauen zu wollen. Die Zellproduktion soll bis Ende 2o23 starten, zudem sollen im Saarland an einem weiteren Standort aus den Batteriezellen Module und Packs montiert werden. Insgesamt wollen die Chinesen laut der Ankündigung von 2020 für die beiden Standorte bis zu zwei Milliarden Euro in dem Bundesland investieren, in der finalen Ausbaustufe sollen bis zu 2.000 Arbeitsplätze entstehen.

Im Januar 2021 wurde bekannt, dass die ersten kobaltfreien Lithium-Ionen-Zellen von SVOLT bestellbar sind. An der Kathode verfügen diese Zellen über einen höheren Nickel-Anteil. Ende des zweiten Quartals 2021 sollen die ersten dieser Zellen ausgeliefert werden, im vierten Quartal sollen die Zellen dann auch in einem weiteren Format verfügbar sein.

gasgoo.com