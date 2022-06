Basquevolt will Feststoff-Batteriezellen ab 2025 produzieren

Die Unternehmen Iberdrola, CIE Automotive, Enagás, EIT InnoEnergy und CIC energiGUNE haben mit der Baskischen Regierung die Initiative Basquevolt zur Erforschung und Produktion von Feststoffbatterien ins Leben gerufen.

Geplant sind die Entwicklung von Prototypzellen und die Inbetriebnahme einer Pilotproduktionslinie im Jahr 2025 mit Investitionen in Höhe von 700 Millionen Euro. Im Jahr 2027 soll dann ein jährliches Produktionsvolumen von 10 GWh erreicht werden.

Der Standort für die erste Phase der Basquevolt-Aktivitäten wird der Álava Technology Park in Spanien sein. Dieses baskische Forschungszentrum soll Basquevolt technologische Unterstützung bieten, die in über zehn Jahren Forschung auf dem Gebiet der Festkörperbatterien verwurzelt ist. Das Forschungszentrum verfügt über ein Forscherteam unter der Leitung von Michel Armand. Bei Michel Armand handelt es sich um einen französischen Professor für Chemie. Er ist zudem Physiker, Materialforscher und Elektrochemiker. Er arbeitet seit 2011 am CIC energiGUNE in Spanien. Er erdachte Ende der 1970er Jahre die Grundlagen einer aufladbaren Batterie, in der Lithium-Ionen zwischen zwei Festkörpern hin- und herwandern und sei damit „der geistige Vater moderner Batterien“, wie es heißt. Es verwundert daher nur wenig, dass die Technologie von Basquevolt auf der Verwendung eines von CIC energiGUNE patentierten Verbundelektrolyten basiert.

basquevolt.com, innoenergy.com