Einride bestellt 110 E-Lkw bei Scania

Das schwedische Technologieunternehmen Einride hat bei Scania eine Bestellung über 110 Elektro-Lkw aufgegeben. Es handelt sich für Scania um die bisher größte Bestellung elektrischer Schwerlast-Lkw.

Die 110 E-Lkw sollen im Laufe dieses Jahres sowie im ersten Halbjahr 2023 von Einride in ganz Europa in Betrieb genommen werden, wie Scania mitteilt. Der BEV-Lkw von Scania leistet 230 kW und wird mit Batteriekapazitäten von 165 und 300 kWh für Reichweiten von bis zu 250 km angeboten. Die Kunden können zudem zwischen den Fahrerkabinen der L- und P-Serie wählen. Für welche Kombination sich Einride entschieden hat, gibt Scania aber nicht an – es heißt nur, dass die 110 Fahrzeuge „nach den Hardwarespezifikationen von Einride“ gebaut werden.

Klar ist aber, dass die Einride-eigene Software namens Saga zum Einsatz kommen wird. Diese soll sicherstellen, dass der elektrische Transport „effizient und optimiert“ ist. Laut der Mitteilung wird Scania die so erhobenen Rohdaten aus der Saga-Software nutzen können, um die weitere gemeinsame Produktentwicklung voranzutreiben.

„Wir teilen die gleiche Vision der Dekarbonisierung des Schwertransports“, sagt Fredrik Allard, Head of E-Mobility bei Scania. „Es hat sich gelohnt, mit Einride an gemeinsamen neuen technischen Lösungen und digitalen Diensten zu arbeiten, die unsere Branche nachhaltig voranbringen werden.“

„Wir freuen uns auf den Beginn dieser wichtigen Partnerschaft, während wir in ganz Europa expandieren“, sagt Ellen Kugelberg, Chief Product Officer von Einride. „Diese 110 Lkw werden einen wesentlichen Beitrag zur Vergrößerung unserer Flotte leisten, während wir weiterhin mit renommierten Branchenakteuren wie Scania zusammenarbeiten werden, um Innovationen und Produktentwicklungen in der globalen Transportbranche voranzutreiben.“

Einride hatte im Dezember 2021 120 eActros bei Mercedes-Benz bestellt. Diese sollen wie die E-Scania in Europa eingesetzt werden. Für den Einsatz in Nordamerika hatte Einride in diesem Februar 200 Exemplare des E-Lkw 8TT bei BYD geordert.

scania.com