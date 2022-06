Samsung SDI baut wohl 4680-Pilotlinie in Cheonan

Samsung SDI bereitet laut einem Medienbericht in seinem Werk in Cheonan in Südkorea eine Pilotlinie zur Produktion von 4680-Batteriezellen für Tesla vor. Die erste Ausrüstung für die Fertigungsanlagen soll bereits bestellt sein.

Das berichtet das in Sachen Batterietechnik in der Regel gut informierte koreanische Portal „The Elec“. Die Anlagen zur Elektroden-Herstellung sollen bei Hanwha bestellt worden sein, die Maschinen für die Zell-Montage bei Koem. Beide Zulieferer haben offenbar bereits Erfahrung mit 4680-Zellen: Laut dem Bericht sollen sie auch Anlagen an Tesla für deren 4680-Pilotproduktion in Fremont geliefert haben.

Die Pilotlinie von Samsung SDI soll zunächst eine Jahreskapazität von knapp unter 1 GWh bieten und später auf 8 bis 12 GWh ausgebaut werden können. Innerhalb eines Jahres soll die 4680-Produktion verifiziert werden.

Langfristig soll die Fertigung der 4680-Zellen aber nicht in Südkorea erfolgen: Die Massenproduktion von 4680-Batteriezellen werde voraussichtlich im Batteriewerk von Samsung SDI im malaysischen Seremban erfolgen.

Samsung SDI entwickelt wie berichtet offenbar nicht nur Batteriezellen des Formats 4680 für Tesla, sondern auch kürzere Zellen mit dem gleichen Durchmesser für andere Autohersteller. Ob diese kürzeren 4640- und 4660-Zellen für den potenziellen Abnehmer BMW ebenfalls in Cheonan getestet und in Seremban gebaut werden sollen, gibt „The Elec“ nicht an.

Der südkoreanische Konkurrent LG Energy Solution baut seine Prouktionslinie für 4680-Zellen für Tesla im Werk Ochang. Berichten zufolge soll die Linie auf eine jährliche Produktionskapazität von 9 GWh kommen. Der japanische Zellhersteller Panasonic hat seine Pilotlinie in der Präfektur Wakayama bereits in Betrieb und hat schon 4680-Musterzellen an Tesla geliefert. Die Serienproduktion will Panasonic im März 2023 starten.

thelec.net