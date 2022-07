Britishvolt und Posco kooperieren bei Batteriematerialien

Britishvolt und Posco Chemical haben sich auf eine Kooperation zur Entwicklung und Lieferung von Anoden- und Kathodenmaterialien für Elektroauto-Batterien verständigt. Britishvolt sichere sich dadurch eine stabile Versorgung mit Rohstoffen vor der kommerziellen Produktion seiner Batteriezellen.

Die Fabrik von Britishvolt in Blyth in der nordenglischen Grafschaft Northumberland wird der neuen Mitteilung zufolge eine Jahreskapazität von rund 38 GWh statt 30 GWh haben. Geplant ist auch eine zweite Fabrik in Kanada mit einer Kapazität von über 45 GWh.

Mit dieser Kooperation haben die beiden Unternehmen vereinbart, bei der Entwicklung von Batteriematerialien, die in den chemischen Speichern von Britishvolt verwendet werden sollen, zusammenzuarbeiten und künftig Lieferverträge zu fördern. Zusätzlich zur lokalen Produktion von Batteriematerialien in Europa wollen beide Unternehmen auch eine nachhaltige globale Lieferkette zur Sicherung von Rohstoffen aufbauen. Mit dieser Vereinbarung soll Posco Chemical in der Lage sein, die Expansion seiner Aktivitäten auf dem europäischen Markt zu beschleunigen.

Britishvolt hat diverse Absichtserklärungen mit u.a. den britischen Autoherstellern Aston Martin und Lotus unterzeichnet. Darüber hinaus folgten allein in diesem Jahr viele weitere Ankündigungen.

poscochemical.com, britishvolt.com