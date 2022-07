LGES kauft erstmals Lithium aus den USA

Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution hat seine erste Abnahmevereinbarung mit einem in den USA ansässigen Lithium-Anbieter geschlossen. Die bislang noch unverbindliche Vereinbarung mit Compass Minerals sieht vor, dass LGES ab 2025 mit Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid beliefert wird.

Laut der Mitteilung von LG haben sich die Südkoreaner über einen Zeitraum von sieben Jahren bis zu 40 Prozent der geplanten Lithiumcarbonat- und Lithiumhydroxid-Produktion von Compass gesichert. Beide Unternehmen wollen nun auf einen verbindlichen Liefervertrag hinarbeiten. Bis wann dieser stehen soll, geht aus der Mitteilung zu dem Memorandum of Understanding nicht hervor.

Eine lokale Beschaffung von Lithium ergibt für LGES durchaus Sinn: Im März hatte das Unternehmen drei wichtige Projekte in Nordamerika angekündigt. Zum einen baut LGES gemeinsam mit Stellantis eine 45-GWh-Batteriefabrik in Kanada, zum anderen wird in Arizona eine 11-GWh-Anlage zur Produktion von Rundzellen hochgezogen. Zudem erweitern die Koreaner ihre bestehende Anlage im US-Bundesstaat Michigan.

„Die Sicherung wichtiger Rohstoffe ist von entscheidender Bedeutung geworden, um unsere führende Position auf dem globalen Batteriemarkt zu behaupten“, sagt Dongsoo Kim, Senior Vice President of Procurement Center bei LG Energy Solution. „LGES wird dafür sorgen, den Aufbau einer stabilen Lieferkette in Nordamerika zu unterstützen, während es weiterhin weltweit nach umweltfreundlich produziertem Lithium in Batteriequalität sucht und es erwirbt.“

LG Energy Solution hatte zuvor bereits Lithium-Abnahmevereinbarungen mit SQM, Liontown Resources, Vulcan Energy und Sigma Lithium unterzeichnet.

lgcorp.com