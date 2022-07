Schweizer Verkehrsbetrieb RVBW setzt auf den eCitaro

Die Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) im Schweizer Kanton Aargau haben zehn Mercedes-Benz eCitaro bestellt, die im kommenden Jahr ausgeliefert werden sollen. Der Auftrag für Daimler Buses umfasst neben den elektrischen Solo-Niederflurbussen auch die komplette Ladeinfrastruktur auf dem Betriebshof einschließlich notwendiger Umbauten und Lademanagement.

Vor dem Entschluss zum Kauf der Fahrzeuge führte der Verkehrsbetrieb vergleichende Tests durch. Doch dazu gibt es in einer Mitteilung kaum Angaben. Fahr- und Werkstattpersonal und andere Mitarbeiter hätten Cockpit, Fahrverhalten, aber auch den Fahrgastraum sowie Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit unter die Lupe genommen, heißt es darin lediglich.

Den Informationen zufolge handelt es sich bei den Fahrzeugen um dreitürige Omnibusse der Marke Mercedes-Benz mit einer Nickel-Mangan-Kobalt-Batterie, die mit ihren fünf Batterie-Packs auf einen Energieinhalt von zusammen 490 kWh kommt. Die Fahrzeuge sollen im Depot über Top-Down Pantographen geladen werden – ähnlich wie das System, das Daimler Buses selbst in seinem Mannheimer Werk einsetzt.

Im Rahmen einer im Jahr 2018 verabschiedeten Flottenstrategie strebt RVBW bis 2030 die Klimaneutralität des Unternehmens an. In diesem Kontext soll der Omnibus-Fuhrpark komplett auf den E-Betrieb umgestellt werden. Der Auftrag an Daimler Buses sei ein wichtiger Baustein, heißt es.

Zusammen mit beauftragten Unternehmen betreibt die Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen AG im Kanton Aargau zwölf Omnibuslinien und insgesamt 67 Omnibusse, die im vergangenen Jahr 4,2 Millionen Kilometer zurückgelegt haben sollen. Im gleichen Zeitraum wurden den Angaben nach 11,2 Millionen Fahrgäste von und zu den 337 Haltestellen befördert. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Aktiengesellschaft, an der acht Gemeinden beteiligt sind.

Zuletzt hatte Daimler Buses den 100. Elektrobus des Typs Mercedes-Benz eCitaro an die ESWE Verkehrsgesellschaft in Wiesbaden übergeben. Die Lieferung war Teil einer Bestellung von 56 Einheiten vor drei Jahren, deren Auftragsvolumen inzwischen auf 120 E-Busse angestiegen ist.

