Mainova baut HPC an 35 Rewe-Filialen

Der Frankfurter Energieversorger Mainova hat angekündigt, im kommenden Jahr 35 Rewe-Märkte im Rhein-Main-Gebiet mit öffentlicher Schnelllade-Infrastruktur auszustatten. Jeder dieser Standorte wird über zwei Ladepunkte verfügen.

Der Aufbau der Schnelllader mit bis zu 150 kW Leistung beginnt voraussichtlich Anfang 2023 und soll bis Ende November 2023 abgeschlossen sein, wie Rewe und Mainova mitteilen. Nähere Angaben zu den Ladepunkten machen die Unternehmen in den wortgleich veröffentlichten Mitteilungen nicht. Es ist also nicht bekannt, um welches Ladesäulen-Modell es sich handeln wird und ob es zwei CCS-Ladepunkte oder ein CCS- und ein CHAdeMO-Anschluss sind.

Die Standorte der von Mainova betriebenen Schnelllader auf Rewe-Parkplätzen verteilen sich über das gesamte Rhein-Main-Gebiet, darunter Rosbach-Rodheim im Norden, Maintal-Hochstadt im Osten, Taunusstein im Westen oder Dreieich im Süden. Die größte Dichte an Mainova-Schnellladern auf Rewe-Parkplätzen weist Frankfurt am Main mit 13 Standorten auf. Auch in Rheinland-Pfalz sollen zwei Märkten in Mainz Mainova-Ladepunkte entstehen.

„Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung und die Anzahl an neu zugelassenen E-Fahrzeuge steigt stetig. Umso wichtiger ist der schnelle Ausbau der Lade-Infrastruktur“, sagt Jürgen Scheider, der Vorsitzende der Geschäftsleitung Rewe Mitte. Mainova-Vorständin Diana Rauhut ergänzt: „Mit den öffentlichen Schnellladesäulen verschaffen wir der Elektromobilität in der Metropolregion einen Extraschub. Damit tragen wir aktiv dazu bei, unsere Heimat klimafreundlich zu bewegen.“

Es werden nicht die ersten DC-Säulen an Rewe-Filialen in Hessen sein: Im November 2021 hatte Fastned 50-kW-Lader an den Rewe-Märkten in Bensheim und Michelstadt in Betrieb genommen – diese liegen aber nicht in der Rewe-Region Mitte, sondern Südwest. Andere 50-kW-Lader an Rewe-Filialen hat Fastned zum Beispiel in Gießen in Betrieb – in Kooperation mit der Region Mitte.

Ebenfalls im November hatte die Rewe Group zwei Kooperationen für den großflächigen HPC-Ausbau geschlossen: Gemeinsam mit Shell sollen rund 400 Rewe- und Penny-Supermärkte DC-Ladestationen erhalten, auch mit EnBW sind „hunderte“ Standorte geplant.

