Stellantis startet Langzeitmietprogramm für E-Autos

Stellantis hat mit „Electric As You Go“ ein neues Langzeitmietprogramm für Elektroautos des Konzerns eingeführt. Das neue Angebot ist zunächst in Frankreich für den Peugeot e-208, Opel Corsa-e und Opel Mokka-e verfügbar – jedoch kann nicht jeder das Mietprogramm nutzen.

Die Preise beginnen ab 110 Euro pro Monat zuzüglich Nutzungskosten von 7 Cent pro Kilometer, wie der Mehr-Marken-Konzern mitteilt. Bei 500 Kilometern im Monat liegt die Gesamtgebühr bei 145 Euro. Kurz nach dem Start mit den drei Modellen in Frankreich soll „Electric As You Go“ auch für andere BEV-Modelle des Konzerns und in anderen europäischen Ländern eingeführt werden.

Stellantis sieht das Mietprogramm als „weiteren Schritt bei der Förderung einer nachhaltigeren Mobilität mit geringeren Umweltauswirkungen“. Für Kunden stelle das Angebot eine erschwingliche Lösung für den Zugang zur BEV-Welt dar. Und die Kundenorientierung sei Mittelpunkt des langfristigen Strategieplans „Dare Forward 2030“, so der Konzern weiter.

„Das Hauptziel des Programms besteht darin, die Möglichkeit zu bieten, die Gesamtkosten des Fahrzeugs besser an seine tatsächliche Nutzung anzupassen“, heißt es in der Mitteilung. „Es handelt sich um eine Langzeitmiete, die eine wettbewerbsfähige Anzahlung und eine unschlagbare monatliche Gebühr erfordert, plus variable Kosten, die dank der in allen BEVs der Gruppe integrierten Konnektivitätsfunktion auf der Grundlage der tatsächlich gefahrenen Kilometer berechnet werden.“

Nur: Zumindest zum Start in Frankreich ist das Angebot nicht frei verfügbar – es ist nicht nur auf Privatkunden beschränkt, sondern auch an die Rückgabe eines alten Verbrenners gekoppelt. Wörtlich heißt es: „In Frankreich können Kunden das Angebot in Anspruch nehmen, wenn sie ein neues BEV kaufen und dafür entweder ein vor 2011 zugelassenes Dieselfahrzeug oder ein vor 2006 zugelassenes Benzinfahrzeug zurückgeben.“

In einer Fußnote heißt es weiter, dass der Preis in anderen Ländern abweichen könne, „abhängig von den Anreizplänen der jeweiligen lokalen Regierung“. Die oben genannte Monatsgebühr lässt sich also nicht ohne Weiteres auf einen möglichen Deutschland-Start von „Electric As You Go“ übertragen. Zudem ist offen, ob es auch in Deutschland Bedingungen wie die Rückgabe eines alten Verbrenners geben wird.

