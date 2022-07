Nio bestätigt 150-kWh-Batterie noch für 2022

Der chinesische Elektroautobauer hat seine früheren Zeitpläne bestätigt, wonach noch in diesem Jahr erste Fahrzeuge mit der 150 kWh großen Feststoffbatterie ausgeliefert werden sollen. Zudem soll es über die Batteriewechselstationen des Unternehmens auch flexible Upgrades für bestehende Nio-Kunden geben.

Das 150-kWh-Pack nutzt sogenannte Semi-Solid-State-Batteriezellen, die Nio vom dem chinesischen Hersteller WeLion bezieht. WeLion baut derzeit selbst noch eine Fabrik für hybride Batteriezellen mit festem und flüssigem Elektrolyt sowie für reine Feststoff-Batteriezellen in Zibo in der ostchinesischen Provinz Shandong. Diese Fabrik soll Ende des Jahres in Betrieb gehen – das könnte zu den Nio-Zeitplänen passen, mit großen Stückzahlen ist anfangs aber wohl nicht zu rechnen.

Die Semi-Solid-State-Zellen verfügen über einen Festelektrolyten, ein Anodenmaterial aus einem Silizium-Grafit-Verbundwerkstoff und eine Kathode mit „ultrahohem“ Nickelgehalt, wie etwa die „CN EV Post“ schreibt. WeLion hatte selbst angegeben, dass die Batterie über eine Energiedichte von 36 Wh/kg verfügen soll.

Ursprünglich war das 150-kWh-Pack für die E-Limousine ET7 angekündigt, hierfür wurde auch die Aussage mit dem Lieferbeginn im Q4 2022 getroffen. Im ET7 soll mit der Batterie eine NEFZ-Reichweite von über 1.000 Kilometern möglich sein. Im großen E-SUV von Nio, dem ES8, sollen es noch 850 Kilometer nach NEFZ sein, im kleineren SUV-Modell ES6 900 Kilometer.

Da alle Nio-Modelle mit der hauseigenen Akku-Tausch-Technologie kompatibel sind, können die Kunden auch im Nachhinein das bestellte Batterie-Modell tauschen. Das war anfangs nicht möglich, es konnten nur Akkus des gleichen Typs getauscht werden. Nach einem Pilotprojekt gab Nio aber im Dezember 2021 bekannt, dass die Kunden ihre Akkupacks monatlich nach Bedarf aufrüsten können. Derzeit gibt es Packs mit 70, 75 oder 100 kWh.

Was das Upgrade auf die neue 150-kWh-Batterie kosten wird und wie schnell diese Akkupacks in den Wechselstationen verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt.

