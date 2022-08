Toyota investiert Milliarden in Batterieproduktion

Toyota hat beschlossen, in Japan und den USA bis zu 730 Milliarden Yen (ca. 5,6 Milliarden US-Dollar) in die Batterieproduktion für Batterie-elektrische Fahrzeuge zu investieren, die zwischen 2024 und 2026 beginnen soll.

Mit diesen Investitionen will Toyota seine Batterie-Produktionskapazitäten insgesamt um bis zu 40 GWh erhöhen. Dieser Schritt ist auch nötig, denn Toyota und Lexus wollen bis zum Jahr 2030 weltweit 30 BEV-Modelle in den Pkw- und Nutzfahrzeug-Segmenten auf den Markt bringen.

Konkret wird Toyota in Japan insgesamt etwa 400 Milliarden Yen in das Werk von Prime Planet Energy & Solutions, dem Batterie-Joint-Venture von Toyota und Panasonic, in Himeji sowie in weitere Toyota-Werke und -Grundstücke investieren. 325 Milliarden Yen (etwa 2,5 Milliarden Dollar) fließen zudem in das im vergangenen Jahr angekündigte US-Batteriewerk in North Carolina, um die Produktion zu steigern. Bisher waren für dieses Werk Investitionen in Höhe von 1,29 Milliarden US-Dollar geplant.

