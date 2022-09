Batterie: Honda bezieht Rohstoffe von Hanwa

Honda hat eine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Handelsunternehmen Hanwa geschlossen, um mittel- bis langfristig eine stabile Beschaffung von Batteriematerialien zu gewährleisten, die für seine Elektro-Offensive erforderlich sind. Dabei geht es insbesondere um Nickel, Kobalt und Lithium.

In einer knapp gehaltenen Mitteilung gibt Honda an, dass Hanwa als großes Handelsunternehmen über Stärken im Bereich der Ressourcenbeschaffung verfüge. Gleichzeitig betont der Fahrzeugbauer, weiterhin auf eine Vielzahl von Zulieferern zu setzen, „um eine stabile Versorgung mit notwendigen Ressourcen zu gewährleisten“.

Honda will wie berichtet bis 2030 weltweit 30 Elektromodelle auf den Markt bringen und mit diesen ein Absatzvolumen von mehr als zwei Millionen Elektroautos pro Jahr erreichen. Ab 2040 sollen unter dem Honda-Label dann nur noch Batterie-elektrische und Brennstoffzellen-Fahrzeuge verkauft werden.

Die Details zu ihren Elektro-Plänen hatten die Japaner im Frühjahr konkretisiert. Demnach wird das Unternehmen in den kommenden zehn Jahren rund fünf Billionen Yen (umgerechnet rund 36,5 Milliarden Euro) in die Bereiche Elektrifizierung und Softwaretechnologien investieren. Honda will mit dem Budget sein Portfolio umgestalten – weg vom einmaligen Hardware-Verkaufsgeschäft hin zum wiederkehrenden Geschäft mit Software. Sprich: Honda will mit der Software über die Nutzungsdauer des (E-)Autos weiter Geld verdienen – entweder mit weiteren Zusatz-Funktionen, die später hinzugebucht werden können oder Abo-Gebühren für bestimmte Dienste.

Das Unternehmen setzt bei seinen Absatzzielen auf drei neue, rein elektrische Fahrzeug-Plattformen. Die erste davon soll bereits 2024 debütieren. 2026 folgt in Nordamerika ein Elektromodell auf Basis einer neuen „großen“ Plattform. Hinzu kommt die kürzlich angekündigte neue globale Plattform zusammen mit General Motors – diese ist für erschwingliche Elektrofahrzeuge gedacht. Diese Basis soll 2027 an den Start gehen.

Bei Hondas neuem Geschäftspartner Hanwa handelt es sich um ein 1947 gegründetes Unternehmen mit Hauptsitz in Tokio. Der Handelsspezialist verfügt über ein diversifiziertes Geschäft im Bereich Stahlerzeugung, Rohstoffbeschaffung, Erdöl, Chemie und Lebensmittel.

global.honda