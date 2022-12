Aiways plant E-Auto- und Batterie-Montage in Thailand

Nachdem Aiways vor einigen Tagen eine Bestellung über bis zu 150.000 Elektroautos vom thailändischen eMobility-Dienstleister Phoenix EV erhalten hat, kündigt der chinesische Elektroauto-Hersteller nun Pläne für ein Montagewerk in Thailand an.

Das Montagewerk für Fahrzeuge und Batterien soll auf 400 Hektar Fläche in der Provinz Chachoengsao entstehen. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts, mit dem das erste Fahrzeug montiert werden kann, sei für 2023 geplant, heißt es in einer offiziellem Mitteilung des Unternehmens. Dazu passt, dass Phoenix EV im kommenden Jahr zunächst mit einer Pilotserie von 600 Fahrzeugen kalkuliert. Die Investition in das Werk beläuft sich den Partnern zufolge auf gut 40 Millionen Euro. Aiways Mitteilung liest sich so, dass Phoenix EV diese Investition schultert.

Anlässlich der unterzeichneten Absichtserklärung für das Montagewerk in Thailand stellt Aiways jetzt auch die ersten fahrfähigen Prototypen der rechtsgelenkten Version des U5 vor, die künftig unter anderem in den neuen Werk vom Band laufen soll. Dabei bleibt die RHD-Version nicht nur auf den thailändischen Markt beschränkt. Auch in weitere Märkte mit Linksverkehr werden ab 2023 Aiways U5 und ein wenig später auch der Aiways U6 ausgerollt.

Der vor wenigen Tagen publik gemachte Deal zwischen Aiways und Phoenix EV bezieht sich übrigens nicht nur auf die Bestellung von mindestens 100.000 Aiways-Fahrzeugen in den nächsten fünf Jahren, sondern auch auf die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens namens Aiways Thailand, das als Dachgesellschaft weitere Joint Ventures verwalten soll. Vorgesehen ist, dass Aiways Thailand den Vertrieb und Service der Fahrzeuge übernimmt, aber auch eine eigene Lade- und Batteriewechsel-Infrastruktur schafft. Als weitere geplante Aktivität nennt das Duo „lokale Entwicklungen für spezielle Marktanforderungen“. Diese sollen über Aiways Thailand direkt vor Ort abgewickelt werden.

Parallel treibt Aiways bekanntlich seine Expansion nach Europa voran. In Deutschland ist beispielsweise der Aiways U5 seit 2020 und der Aiways U6 seit Kurzem bestellbar.

media.ai-ways.eu