Startschuss für Auslieferungen von Teslas E-Lkw Semi

Tesla hat im Rahmen eines offiziellen Events die Auslieferungen seines E-Lkw Semi eingeläutet – fünf Jahre nach der Präsentation und drei Jahre nach dem ursprünglich angekündigten Auslieferungsbeginn. Wichtigste bestätigte News: Der Akku soll dank eines 1.000-Volt-Systems mit bis zu 1 Megawatt geladen werden können.

Allzu viele Details wurden darüber hinaus nicht verraten. Im Tesla Semi arbeitet wie bei den Plaid-Versionen des Model S und Model X ein Antriebssystem aus drei E-Motoren, von denen einer für eine möglichst effiziente konstante Geschwindigkeit und die beiden anderen für die Beschleunigung genutzt werden. Der Akku soll den E-Lkw bei voller Beladung ohne Ladestopp 500 Meilen (rund 800 Kilometer) weit bringen – was Tesla kürzlich nach eigenen Angaben zufolge demonstriert hat.

Tesla nennt bislang aber immer noch keinen Preis für den Semi und auch offizielle Angaben zur Nutzlast, zur Akku-Kapazität, der Leistung der Motoren sowie zum Zeitpunkt des Beginns der Produktion in großen Stückzahlen fehlen noch. Die Produktion der ersten Exemplare hatte Tesla im Oktober gestartet.

Wie erwartet lieferte Tesla die ersten Elektro-Lkw an den langjährigen Reservierungshalter Pepsi. In den USA fällt der Semi in die Lkw-Klasse 8 mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 80.000 lbs (rund 36,3 Tonnen). Elektro-Lkw dürfen diese Grenze nochmals um 2.000 lbs überschreiten, was umgerechnet 37,2 Tonnen bedeutet. Tesla gab vor ein paar Tagen an, die 500 Meilen mit einem 82.000-lbs-Semi absolviert zu haben – also unter Vollbeladung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein großes Fragezeichen bleibt dabei aber das Eigengewicht des Semi, das die Nutzlast determiniert. Wie das US-Portal Electrek ausführt, können Klasse-8-Lkw ein Eigengewicht von 12.000 bis 25.000 lbs (rund 5,4 bis 11,3 Tonnen) auf die Waage bringen, entsprechend stark variiert die Nutzlast.

Ebenfalls unklar ist weiterhin der Preis des E-Lkw. Kurz nach der Vorstellung des Prototyps im Jahr 2017 gab Tesla einen „erwarteten Basispreis“ von 150.000 Dollar für das Grundmodell des Semi an. Für eine reichweitenstärkere Variante wurden seinerzeit 180.000 Dollar und für die „Founders Series“-Version 200.000 Euro genannt. Seitdem hat Tesla sich nicht mehr zu seinen Preisvorstellungen geäußert.

The best driver experience: max road visibility, space to stand up, 2x 15-inch touch screens, wireless phone charging & more pic.twitter.com/ktrh602Krd — Tesla (@Tesla) December 2, 2022

Überraschungen blieben bei der Vorstellung aus. Eine noch nicht bekannte News war immerhin, dass der für Ende 2023 geplante E-Pickup Cybertruck wohl die Ladetechnologie vom Semi übernehmen wird – also künftig ebenfalls mit bis zu 1 MW geladen werden kann.

teslamag.de, electrek.co, teslarati.com, teslarati.com (Cybertruck)