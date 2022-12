Ford und SK starten Bau von Batterie-Campus in Kentucky

BlueOval SK, das im Juli 2022 gegründete Batterie-Joint-Venture von Ford und SK On, hat im US-Bundesstaat Kentucky mit dem Bau ihres Campus für die Produktion von Elektoauto-Batterien begonnen.

Im BlueOval SK Battery Park in Glendale entstehen zwei Batteriefabriken mit Jahreskapazitäten von jeweils 43 GWh für Elektroautos von Ford und Lincoln. Die Eröffnung ist für 2025 geplant. Beide Partner hatten die insgesamt vier eMobility-Werke in Kentucky und Tennessee im September 2021 angekündigt – und bereits damals Kentucky als einen der Standorte festgelegt.

Für die zwei nebeneinander liegenden Fabriken auf dem 1.500 Hektar großen Batterieproduktionskomplex investieren beide Partner zusammen 5,8 Milliarden Dollar – die bis dato größte Einzelinvestition in dem Bundesstaat. Zu dem Spatenstich waren mehr als 400 Vertreter von Bundesstaat, County, Wirtschaft und Anwohnern gekommen, die SK mitteilt – darunter auch Gouverneur Andy Beshear.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, sind die Erdarbeiten und Stahlkonstruktionen vor Ort bereits im Gange. Zudem wird der Zeitplan für 2025 etwas konkretisiert: Dann sollen im ersten Quartal sämtliche Bau- und Installationsarbeiten abgeschlossen werden. „Nach Probeläufen“ sollen dann die Batterien für Ford und Lincoln produziert werden – ein genauerer Zeitraum für den Übergang der Test- zur Serienproduktion wird aber nicht genannt.

„Fords Wurzeln liegen tief in Kentucky, und BlueOval SK wird Ford helfen, die EV-Revolution anzuführen, indem es Tausende neuer Hightech-Arbeitsplätze in den Bluegrass State bringt“, sagt Lisa Drake, Vizepräsidentin, Ford EV Industrialization.

„Hier in Kentucky bündeln Ford und SK ihre Kräfte, um die Zukunft der Elektrofahrzeugbranche anzuführen“, sagte Chey Jae-won, Executive Vice Chairman der SK Group. „Wir werden die sichersten und zuverlässigsten Batterien der Welt herstellen. In den nächsten zwei Jahren wird BlueOval SK die größten und fortschrittlichsten Fabriken für EV-Batterien bauen und Kentucky wird zu einem wichtigen Zentrum für die Zukunft der sauberen Mobilität.“

Ende September 2022 hatten im US-Bundesstaat Tennessee bereits die Bauarbeiten für eine gemeinsame Batterie- und Elektroautofabrik von Ford und SK On begonnen. Insgesamt sollen drei BlueOval SK-Batteriewerke jährlich 129 GWh produzieren. Das Unternehmen rechnet vor, dass das ausreiche, „um etwa 1,2 Millionen Einheiten des Ford F-150 Lightning, der Elektroversion von Amerikas meistverkauftem Pickup, mit Strom zu versorgen“.

Neben den drei Werken von BlueOval SK betreiben die Koreaner über die Tochter SK Battery America bereits eine Batteriefabrik in Georgia mit 9,8 GWh (u.a. für den ID.4 in Chattanooga und den F-150 Lightning), im kommenden Jahr geht eine weitere Anlage mit 11,7 GWh in Betrieb. Zudem verweist SK in der Mitteilung auf die jüngst geschlossene Absichtserklärung mit der Hyundai Motor Group – für diese Produktion „nach 2025“ müssen aber noch Standort und Liefervolumen ermittelt werden, so SK.

skinnonews.com, ford.com