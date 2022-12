UFODrive weitet US-Angebot aus

Die Elektroauto-Vermietung UFODrive expandiert innerhalb der USA. Nach dem US-Start in San Francisco im August 2022 vermietet UFODrive inzwischen in sieben Städten der USA Teslas und andere Elektroautos.

Konkret ist UFODrive nun in Austin, Boston, New York, Las Vegas, Chicago und Miami aktiv. Zum Start in San Francisco waren es noch 20 Tesla Model 3 und Model Y. Nun gibt das Unternehmen an, dass man in den genannten Städten „Teslas und andere Premium-Elektrofahrzeuge“ miten könne. Da der Vorgang rein digital abläuft, sei es eine Miete „ohne Warteschlangen, ohne Papierkram, Upselling oder Schlüssel“.

Weltweit ist UFODrive in 29 Städten in zehn Ländern aktiv, vorrangig aber in Europa. Wie CEO Aidan McClean nun angibt, werden die USA im kommenden Jahr „mit Leichtigkeit unser größter Markt“. „Wir hoffen, dass unser Erfolg die großen Mietwagenunternehmen dazu ermutigen wird, schneller als heute digital und umweltfreundlich zu werden“, so McClean.

„Wir haben unsere ersten US-spezifischen Funktionen hinzugefügt, darunter eine optimierte ID-Überprüfung und eine marktführende Aggregation von Ladegeräten“, sagt Renaud Marquet, CTO und Mitbegründer des Unternehmens. „Nach erfolgreicher Einführung in Europa werden unsere neuen Abonnement- und Lieferdienste im Januar in den USA live gehen.“ Marquet verweist zudem darauf, dass die Flottemanagement-Software des Unternehmens auch von Hertz genutzt wird. Der große Autovermieter hatte sich im Februar in der Serie-A-Finanzierung an UFODrive beteiligt.

globenewswire.com