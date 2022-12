Batteriehersteller BMZ stellt Kevin Hytrek als COO ein

Batteriehersteller BMZ benennt Kevin Hytrek mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Chief Operating Officer (COO) am deutschen Hauptsitz des Unternehmens. Außerdem vermeldet BMZ eine Erweiterung der Fertigungskapazitäten am Hauptsitz in Karlstein am Main – vor allem zur Befriedigung der Nachfrage aus Großbritannien.

Zunächst zur Personalie: Als COO der BMZ Germany GmbH tritt der neu ins Unternehmen eintretende Kevin Hytrek die Rolle des Werksleiters an und verantwortet somit künftig die Produktion und Logistik in Karlstein am Main. Er übernimmt diesen Posten von Dr. Andreas Bacher, der nach Angaben des Herstellers zum Jahresende aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Kevin Hytreks Vita umfasst mehrere Stationen in der Werks- und Produktionsleitung, etwa bei StreetScooter und Akasol.

Die BMZ Group gibt parallel an, ihre Produktionskapazitäten am Hauptsitz erweitert zu haben, um der steigenden Nachfrage aus Großbritannien gerecht zu werden. BMZ beginnt nach eigenen Angaben in Karlstein derzeit mit der Produktion von 48-Volt-Batterien für einen britischen E-Mobilitätskunden. Ein langfristiger Vertrag habe die Investition in die neue automatisierte Produktionslinie mit einer Produktionskapazität von 1.000 Batteriepacks pro Monat ermöglicht.

Die BMZ Group mit Sitz in Karlstein am Main entwickelt und fertigt bekanntlich Lithium-Ionen-Systemlösungen unter anderem in den Bereichen Heim- und Industriespeicher/Green Energy sowie E-Mobility und Drive Systems. Seine Batterien vertreibt BMZ wie berichtet unter dem Label TerraE. CEO ist Sven Bauer, der die Gruppe 1994 auch gegründet hat. Im Sommer wurde bekannt, dass SKion als strategische Investor bei dem deutschen Batteriehersteller eingestiegen ist. Er hält seitdem 20 Prozent am Unternehmen. SKion ist die Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerin und Quandt-Erbin Susanne Klatten.

