LeasePlan verleast ab sofort Nio-Modelle in Deutschland

Der Leasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter LeasePlan Deutschland nimmt für Business-Kunden die drei Elektro-Modelle von Nio in sein Sortiment auf. Vor diesem Hintergrund haben LeasePlan und der chinesische E-Auto-Hersteller jetzt eine Partnerschaft für Deutschland publik gemacht.

Seine Europa-Premiere hat Nio bekanntlich Anfang Oktober in Berlin gefeiert. Seit November sind die drei Elektromodelle ET5, ET7 und EL7 in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und Schweden erhältlich. Neben Miet- gibt es inzwischen auch Kaufoptionen. Über LeasePlan handelt es sich freilich um ein Leasingangebot. Die Modelle seien für Kunden von LeasePlan Deutschland ab sofort bestellbar, heißt es.

Laut Roland Meyer, Geschäftsführer der LeasePlan Deutschland GmbH nehmen Automobilhersteller wie Nio eine starke Position im europäischen Elektromobilitätsmarkt ein. „Fahrer können jetzt aus einer ganzen Reihe neuer, innovativer Elektrofahrzeuge wählen. Die wegweisende Technologie von Nio – wie unter anderem der Batterieaustausch – nimmt Fahrern die Angst vor zu wenig Reichweite, dauert nicht länger als eine kurze Kaffeepause und macht den Batteriewechsel zum Kinderspiel.“

Ein weiterer OEM, den LeasePlan beim Marktstart in Europa unterstützt, ist übrigens VinFast. Beide Seiten unterzeichneten im Frühjahr eine Absichtserklärung, wonach LeasePlan beabsichtigt, die Elektro-Fahrzeuge des vietnamesischen Herstellers in sein Angebot für Firmen- und Privatkunden in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden aufzunehmen.

Doch zurück zu Nio. Der chinesische Hersteller hat erst vor wenigen Tagen angekündigt, bis zu 20 EnBW-Schnellladestandorte in Deutschland mit seinen Batteriewechsel-Stationen auszustatten. Noch vor dem offiziellen Markteintritt in Deutschland im Oktober hatte Nio in Zusmarshausen seine erste Batterietausch-Station auf deutschem Boden eröffnet. Sie steht am Sortimo-Ladepark an der A8 zwischen München und Stuttgart. Der zweite Standort befindet sich am Seed&Greet-Ladepark in Hilden, der dritte und bisher letzte in der Nähe der West-Berliner Einkaufsmeile Kurfürstendamm.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft, die das Beste aus beiden Welten vereint: Genau wie NIO möchte LeasePlan die Zukunft von nachhaltiger Mobilität mitgestalten“, kommentiert Elise Chen, Head of User Operations bei Nio Deutschland, die neue Partnerschaft. Durch die Zusammenarbeit erhalte LeasePlan Zugang zu modernen Elektrofahrzeugen wie den Nio ET7 im Premium-Segment. Andersherum könnten Geschäftskunden über LeasePlan als etablierter Partner von über 50 Jahren Erfahrung in Fahrzeugleasing und Fuhrparkmanagement profitieren.