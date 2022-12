Seat: Getriebewerk in El Prat fertigt künftig E-Komponenten

Seat hat angekündigt, in seinem Getriebewerk in El Prat De Llobregat bei Barcelona künftig auch Komponenten für Elektroautos zu produzieren. Das Werk von Seat Components ist zusammen mit Martorell und Barcelona eines der drei Produktionszentren der spanischen Marke.

Ab 2025 sollen in El Prat De Llobregat fünf Komponenten für die geplante BEV-Kleinwagenfamilie des Volkswagen-Konzerns vom Band laufen: Differentiale, Schwenklager, Batteriegehäuse, Batteriekühlmodule und Aluminium für E-Motoren. Aktuell werden vor Ort noch zwei Schaltgetriebetypen für Verbrenner-Autos gefertigt. Die Produktion von Elektroautos bedeute aber „die schrittweise Reduzierung dieser Getriebe“, teilt Seat mit. Zur Umstellung der Fertigung sind Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Euro geplant.

Bekanntlich spielt Tochter Seat bei der E-Roadmap von Volkswagen eine zentrale Rolle. Erst im vergangenen Monat gab der Konzern 10 Milliarden Euro für E-Großprojekte in Spanien frei. Ein Teil davon fließt in die Umrüstung der Seat-Werke Martorell und Pamplona für die Produktion von Elektro-Kleinwagen. Nach noch unbestätigten Medienangaben sollen in Martorell die E-Kleinwagen von Volkswagen und Cupra auf Basis der Plattform MEB Small gebaut werden. Die beiden Modelle dürften den aktuellen Seat Ibiza und den VW Polo ersetzen.

Mit dem Umstellungsplan für El Prat De Llobregat macht Seat nun nach eigenen Angaben einen weiteren Schritt „in seinem Bestreben, Spanien zu einer europäischen Drehscheibe für Elektromobilität zu machen“. Laut Markus Haupt, Vizepräsident für Produktion und Logistik bei Seat, bekräftigt die Vergabe der neuen Komponenten die Bemühungen von Seat und Volkswagen, die Beschäftigung auch während des Transformationsprozesses stabil zu halten und die Zukunft von Seat Components zu sichern. In dem 1979 gegründeten Werk arbeiten zurzeit rund 900 Menschen.

seat-mediacenter.com